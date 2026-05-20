Querida youtuber comunica a fans la muerte de su hermano a través de este DESGARRADOR video
Una de las youtubers mexicanas más queridas compartió a través de su canal una de las noticias más tristes: “No saben lo difícil que ha sido para mí grabar este video”
Hace unas horas la querida youtuber mexicana conocida como Ruthi San subió un video su canal que ha conmovido a todos sus seguidores pues dio a conocer la triste noticia de que su hermano había fallecido, dejando ver el duelo que atraviesa y conmocionando a su público.
A través del video titulado “Estamos Viviendo Nuestros Duelos”, Ruthi informó sobre la muerte de su hermano Habib Juárez Castellanos, hecho que la ha afectado de gran manera, aunque como muestra de compromiso con sus seguidores, fue que la creadora de contenido de origen veracruzano posteo este nuevo contenido para explicar su poca actividad en redes.
¿Qué le pasó al hermano de Ruthi San?
“No saben lo difícil que ha sido para mí grabar este video”, con esas palabras fue que la youtuber explicó que el lamentable suceso ocurrió el pasado 25 de abril y aunque se limitó a compartir más detalles para que la investigación continuara debidamente, no pudo evitar hacer referencia sobre la gran ola de violencia que se vive en Veracruz.
Ante tal lamentable hecho muchos de sus seguidores le han compartido a la creadora de contenido grandes muestras de apoyo y afecto, dejando ver la gran comunidad que ha construido a través de internet, pues hoy en día se ha convertido en una de las youtubers más seguidas.
¿Quién es Ruthi San?
Ruthi San es una popular creadora de contenido mexicana originaria de Tuxpan y ganó bastante popularidad gracias a su contenido donde ha mostrado su día a día en Japón.
A través de sus videos muestra a sus seguidores el choque cultural que hay entre ambos países, narrando la cotidianidad de lo que implica ser una mexicana en otro oasis bastante disfrute al de su cultura.
Cuenta cómo más de un millón de seguidores en YouTube y en más cuentas como TikTok e Instagram suma una buena cantidad de decenas de miles con quienes conecta gracias a su contenido.