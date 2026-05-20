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Los muebles antiguos no los regales: 3 ideas para reciclarlos y darles un toque moderno en el hogar

Los muebles antiguos volvieron a convertirse en protagonistas dentro de las tendencias de decoración. Así puedes reciclarlos y adaptarlos a estilos modernos en el hogar.

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Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

Especialistas en interiorismo y restauración coinciden en que renovar muebles antiguos no solo permite ahorrar dinero, sino también aportar carácter al hogar y reducir el desperdicio. Con pintura decorativa, nuevos acabados y pequeños cambios funcionales, es posible transformar piezas clásicas en elementos contemporáneos y totalmente renovados.

Expertos como la restauradora Neus Iserte, además de referentes de diseño de interiores de medios especializados como El Mueble y House Beautiful, destacan que el mobiliario reciclado seguirá siendo tendencia por su valor estético y sostenible. Estas son 3 ideas para tener en cuenta.

3 ideas para reciclar muebles antiguos en el hogar

La clave está en conservar la esencia del mueble mientras se actualiza su apariencia con colores, texturas o usos más funcionales.

  1. Pintarlos con acabado mate o colores neutros: modernizar sin perder personalidad. Tonos como blanco roto, beige, gris piedra o verde oliva ayudan a dar un aspecto más contemporáneo. La pintura a la tiza o chalk paint es una de las más utilizadas porque no requiere demasiada preparación previa.
  2. Cambiar tiradores y herrajes: actualizar el diseño con pequeños detalles. Reemplazar manijas antiguas por opciones minimalistas en negro mate, latón o madera puede transformar completamente el aspecto del mueble.
  3. Convertirlos en piezas funcionales para otros espacios: darles una nueva vida útil. Algunas ideas populares incluyen transformar una cómoda en mueble para lavabo, usar vitrinas antiguas como biblioteca moderna y convertir baúles o mesas viejas en muebles auxiliares.

Diseño de interiores:¿Por qué reciclar muebles antiguos se volvió tendencia en decoración?

Los expertos explican que el diseño actual busca espacios más personales y menos estandarizados. Por eso, las piezas restauradas ganaron protagonismo dentro de los hogares modernos.

  • Aportan identidad y carácter: evitan ambientes impersonales. Los muebles antiguos suelen tener detalles artesanales difíciles de encontrar en piezas industriales actuales.
  • Son una opción más sostenible: reducen residuos. Restaurar y reutilizar ayuda a disminuir el consumo de nuevos materiales.
  • Permiten combinar estilos: crear decoraciones más cálidas. La mezcla entre elementos vintage y modernos es una de las tendencias más fuertes del interiorismo actual.
  • Pueden personalizarse fácilmente: se adaptan al gusto de cada hogar. Pinturas decorativas, barnices y textiles permiten renovar completamente su apariencia.

La restauradora y experta en pintura decorativa Neus Iserte sostiene que muchos muebles antiguos tienen una calidad de fabricación superior a la de algunas piezas modernas. Por eso, restaurarlos no solo representa una alternativa decorativa, sino también una forma de conservar objetos duraderos y llenos de historia dentro del hogar.

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