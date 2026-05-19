Los 9 colores de uñas que estilizan tu manicura y son la tendencia de primavera-verano

Los expertos en la belleza ya han declarado cuáles son los colores de uñas que son tendencia de la primavera-verano, tonalidades que, además de dominar los salones de belleza, estilizan tu manicura en minutos, siendo una gran opción para eventos formales.

Noticias Durango del 19 de mayo 2026

Para que los puedas usar, te detallaremos de cuáles se tratan: alternativas diferentes que querrás solicitar en tu siguiente visita a la manicurista; descubre qué opciones son.

¿Qué colores de uñas son tendencia?

Un medio especializado en belleza anunció cuáles son los colores de uñas que son toda una tendencia en la primavera-verano, aportando todo tipo de opciones, desde colores vibrantes hasta alternativas oscuras que se fusionan con la estación del año. Opta por todas las opciones siguientes que además estilizan tu manicura:

Rojo escarlata: Nunca falla en temas de moda y elegancia, además de estilizar tus manos.

Blanco perla: Para algo con un poco de brillo, esta es la gran opción.

Lavanda: Un lila suave que recuerda al romanticismo y aporta un look tierno.

Azul celeste: Un tono tranquilo y fresco, ideal para usar en los días soleados.

Melocotón suave: Se consigue un tono suave, el cual logra adaptarse a cualquier tipo de piel.

Amarillo limón: Aporta energía y vitalidad, un tono alegre que querrás usar en el clima cálido.

Verde esmeralda: Una gran alternativa para quienes desean usar un tono oscuro que no sea negro.

Marrón tierra: Lograrás un look elegante y discreto, ideal para las amantes del color café.

Rosa pastel: Nunca pasa de moda, con el que puedes aportarle un poco de color y mantener la elegancia.

¿Cuáles son los colores de uña que te hacen ver más joven?

Los colores de uñas que te ayudan a rejuvenecer el aspecto de tus manos, sin duda, son aquellos que dan luz y disimulan las imperfecciones, de los cuales se destacan los nudes cálidos, rosas claros, rojo cereza o corales, otras grandes opciones que estilizan tu manicura.

Ahora ya cuentas con una amplia gama de opciones que puedes usar, alternativas elegantes que son toda una tendencia en primavera-verano. No esperes más y mejora el aspecto de tus manos en segundos.