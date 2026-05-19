Cómo pintar las uñas largas con diseños fáciles

Al tener uñas largas, tienes la principal ventaja de poder hacer casi cualquier diseño, ya que cuentas con bastante espacio. No obstante, cuando las hacemos desde casa, puede ser difícil arreglarlas con estilos creativos, debido a que no cuentas con los materiales necesarios.

Noticias Estado De México del 19 de mayo 2026

Eso era cosa del pasado, porque te vamos a explicar cómo pintar tus uñas con diseños fáciles, los cuales puedes hacer desde tu casa y con herramientas que puedes encontrar en tus armarios.

¿Cuáles son los diseños de uñas más fáciles de hacer en casa?

Para pintar tus uñas largas tienes muchas opciones disponibles, pero al hacerlo en casa es posible que busques diseños fáciles para embellecer tus manos sin complicaciones. Por lo que el Modo IA de Google te recomienda usar las siguientes opciones:

Manicura francesa diagonal: Traza una línea curva desde la mitad del borde de tu uña hasta una de las esquinas de la punta; rellenamos el triángulo con blanco y otro color.

Efecto mármol: En toda tu uña agrega un tono nude o rosa claro, y con un pincel muy fino añade blanco en líneas onduladas para dar el efecto.

Puntos y flores: Con un pasador para el pelo, mojamos la punta en esmalte y hacemos 5 puntos juntos formando un círculo para simular una flor, y en el centro añade un punto amarillo.

Stickers: En una base transparente, añadimos stickers de tu preferencia u hojas de papel oro para darle un aspecto llamativo.

¿Cómo cuidar tus uñas largas?

Cuando se trata de uñas largas naturales, hay que implementar ciertos cuidados, ya que corren el riesgo de poder romperse. Para que las mantengas en perfectas condiciones, se recomienda hacer lo siguiente:

Mantener una dieta balanceada e hidratada será fundamental para que no se rompan.

Para disminuir su longitud, usa una lima suave para evitar roturas.

Mantenlas hidratadas y, al lavar trastes, protégelas con guantes.

Aprovecha todos los tips para pintar diseños fáciles en tu manicura, estilos novedosos que te ayudarán a embellecer tus manos desde casa y con el uso de materiales que ya tienes.