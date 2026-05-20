Cuál es la temperatura que debes mantener en el hogar para que esté cálido sin gastar de más

Según expertos, la temperatura recomendada para mantener el hogar fresco y ahorrar energía debe situarse entre los 24 y 26 grados centígrados. Este rango permite equilibrar bienestar y eficiencia, evitando que el aire acondicionado trabaje más de lo necesario.

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Mantener temperaturas demasiado bajas puede generar un consumo energético y eléctrico mucho mayor y provocar cambios bruscos de temperatura poco saludables. Organismos como la Agencia Internacional de Energía (IEA), el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) y los especialistas en eficiencia energética de Energy Star, coinciden en que pequeños ajustes en el termostato pueden reducir considerablemente el gasto mensual.

¿Cuál es la temperatura ideal para mantener la casa fresca y ahorrar energía?

Los expertos explican que cada grado menos en el aire acondicionado aumenta significativamente el consumo eléctrico. Por eso, no siempre el ambiente más frío es el más eficiente ni el más cómodo. Esto es lo que recomiendan los especialistas:



Mantener entre 24 y 26 grados: esta temperatura suele ser suficiente para mantener el confort sin exigir demasiado al sistema de climatización.

esta temperatura suele ser suficiente para mantener el confort sin exigir demasiado al sistema de climatización. Evitar temperaturas extremas: reducir el gasto innecesario. Programar el aire a 18 o 20 grados puede incrementar mucho el consumo energético.

reducir el gasto innecesario. Programar el aire a 18 o 20 grados puede incrementar mucho el consumo energético. Usar ventiladores como complemento: mejorar la circulación del aire. Los ventiladores ayudan a sentir el ambiente más fresco sin bajar tanto la temperatura.

mejorar la circulación del aire. Los ventiladores ayudan a sentir el ambiente más fresco sin bajar tanto la temperatura. Aprovechar la ventilación natural en horarios frescos: reducir el uso del aire acondicionado. Abrir ventanas temprano por la mañana o durante la noche puede refrescar naturalmente los espacios.

¿Cómo mantener el hogar fresco sin gastar demasiado dinero?

Además del termostato, existen hábitos simples que ayudan a conservar mejor la temperatura interior. Guarda estos consejos prácticos de eficiencia energética:



Cerrar cortinas o persianas durante las horas de más sol: evitar el ingreso de calor. Especialmente en ventanas orientadas al oeste o al sur.

evitar el ingreso de calor. Especialmente en ventanas orientadas al oeste o al sur. Sellar puertas y ventanas: impedir fugas de aire fresco. Las filtraciones obligan al aire acondicionado a trabajar más.

impedir fugas de aire fresco. Las filtraciones obligan al aire acondicionado a trabajar más. No colocar fuentes de calor cerca del termostato: evitar lecturas incorrectas. Electrodomésticos o luz solar directa pueden alterar el funcionamiento del sistema.

evitar lecturas incorrectas. Electrodomésticos o luz solar directa pueden alterar el funcionamiento del sistema. Realizar mantenimiento periódico al aire acondicionado: mejorar la eficiencia del equipo. Limpiar filtros y revisar el sistema ayuda a consumir menos energía.

La Agencia Internacional de Energía destaca que un uso responsable de la climatización no solo ayuda a ahorrar dinero, sino también a reducir el impacto ambiental del consumo energético. Por eso, mantener el hogar entre 24 y 26 grados se considera actualmente una de las formas más eficientes de atravesar las olas de calor sin gastar de más.