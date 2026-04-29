Revelan detalles de la muerte de actor de telenovelas; ¿quién era?

La farándula se viste de negro, se ha dado a conocer la muerte de un querido actor de telenovelas, deceso que fue causado por daño renal; la noticia ha generado mucho impacto, en especial para quienes lo vieron trabajar en la televisión mexicana.

Se han revelado algunos detalles de lo que le ocurrió al actor; te detallaremos todo lo que se sabe sobre el conocido artista y su larga trayectoria.

¿Qué pasó con Luis Alberto Riolobos Sobisch?

Luis Alberto Riolobos Sobisch fue un querido actor de telenovelas, quien se dio a conocer por participar en diversos y famosos proyectos de televisión, haciendo que su rostro y nombre fueran conocidos por el público.

Lamentablemente, el 27 de abril se confirmó la muerte del artista a sus 64 años, mismo día en el que se llevó a cabo el correspondiente velatorio, ceremonia que culminó en la mañana del 28 de abril, donde acudieron familiares y amigos.

Se sabe que antes de morir, el actor dejó las sesiones de diálisis para empezar a recibir cuidados paliativos, por lo que sus familiares pedían donaciones para poder cubrir todos los gastos de esos servicios. Su muerte se originó al presentar complicaciones del daño renal, enfermedad que desde hace tiempo padecía y del cual recibe tratamiento.

¿Cómo reaccionó el público ante la pérdida?

Al darse a conocer el fallecimiento del querido actor de telenovela, las redes sociales se llenaron de publicaciones, en las que amigos, familiares y seguidores lamentaron los hechos, además de despedirse del artista, quien había experimentado momentos difíciles de su daño renal.

De los mensajes más conmovedores que se subieron, fue el de Giorgio Palacios, actor que desde su cuenta de Facebook se despidió de su amigo, con quien había entablado una amistad de más de 30 años, impactando al público que lo leyó.

Por otro lado, Rebemix Radio igualmente compartió algunas palabras de luto, en especial para los familiares del artista, detallando que se une a la pena que está viviendo la familia.