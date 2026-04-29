5 mejores mascarillas para pelo seco

El pelo seco necesita de cuidados específicos que le brinden nutrición, es por esto que las mascarillas son fundamentales. Este tipo de productos cuentan con sustancias aceitosas y emolientes que se adhieran a la fibra capilar para tener un cabello más sedoso.

Un dato a tener en cuenta es que el pelo no se regenera una vez rota su capa más externa o córtex. Lo que se puede lograr es recuperarlo por lo que te vamos a mostrar las mejores mascarillas para ello.

¿Cuáles son las mejores mascarillas para pelo seco?

Mascarilla Hidratante Intensa de Moroccanoil

Esta es una mascarilla que contiene aceite de argán rico en antioxidantes y ácidos grasos esenciales para nutrir el pelo. Así puedes mejorar la textura, elasticidad y manejabilidad de todo tipo de cabellos.

Los expertos recomiendan colocarlo sobre el cabello secado con toalla y peinar cuidadosamente. Dejar actuar unos 5 minutos y aclarar bien. Podrás usarla entre 1 y 2 veces por semana para mayor efectividad.

Discipline Maskératine de Kérastase

En este caso tenemos una mascarilla que protege al cabello del calor y sus ingredientes ayudan a suavizar el pelo electrizado. Contiene Morpho-Kératine, un activo patentado que cubre cada fibra capilar restaurando la uniformidad y solidez del cabello perfectamente liso.

Además, contiene agentes suavizantes y lípidos que desempeñan un papel crucial a la hora de mantener el brillo, la fuerza, el tacto y la salud de la melena.

cabello

Hair Mask With Keratin de Ziaja

Esta es una mascarilla que fortalece el cabello dañado, frágil, teñido o seco. Este tratamiento contiene queratina y un complejo de proteínas de leche de cabra. La leche de cabra es muy rica en proteínas, vitaminas A y C, y es perfecta para nutrir de forma natural el cabello.

Con esta mascarilla vas a reconstruir la estructura del cabello dañado mejorando su flexibilidad.

UniqOne All in One Hair Mask de Revlon Professional

Aquí tenemos una mascarilla que regenera desde el interior por lo que repara las puntas abiertas. Sus propiedades nutritivas e hidratantes devuelven la vida y el brillo al pelo seco y dañado.

También actúa como un buen protector del calor y favorece un control del encrespamiento de larga duración.

Metal Detox Masque Professionnel de L'Oréal Professionnel

Este es un tratamiento intensivo para recuperar los cabellos dañados por tintes o que se han visto expuestos a metales presentes en otros productos que pueden causar daños y opacan el color.