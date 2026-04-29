Así se encuentra “Baby face” tras ser hospitalizado de emergencia

El conocido influencer Óscar Espinoza, conocido como “Baby face”, ha preocupado a sus seguidores ya que tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Esto ha encendido las alarmas por su estado de salud.

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La noticia se conoció por medio del mismo influencer que compartió el 27 de abril una imagen desde la cama del hospital. Inmediatamente los seguidores comenzaron a mostrarle su apoyo.

¿Qué le ocurrió a Baby face?

Antes de que se conociera la noticia, los seguidores ya habían notado una ausencia en sus redes sociales y proyectos digitales en los que está participando. Por el momento no se conoce la causa exacta de porque tuvo que ser hospitalizado de urgencia, pero si dio a conocer cómo se encuentra.

En la mañana del 28 de abril, el influencer publicó un mensaje para llevar tranquilidad a sus seguidores. En el video se lo puede ver que camina con apoyo médico por lo que todo indicaría que está mejorando su salud.

Además, publicó una imagen que decía, “Todo salió muy bien GAD! Muchas gracias a todos los que me dejaron sus buenas vibras y sus buenos deseos los amo amigos!”

Los seguidores aún siguen preguntándose sobre cuál fue la causa que lo llevó a una hospitalización, pero se han quedado tranquilos de que se encuentra mejorando.

¿Quién es Baby face?

Baby face, realmente se llama Óscar Espinoza y es un creador de contenido originario de Monterrey, quien rápidamente ganó su fama gracias a sus videos por lo que ganó millones de seguidores.

En cuanto al contenido que genera combina humor, estilo de vida y colaboraciones con otros influencers. Es parte de canales digitales como Big & Fashion y La Marraniza.

También es conocido por ser “catador” de comida, ya que realiza recomendaciones gastronómicas junto a los otros creadores de contenido. En TikTok ya acumula seis millones de seguidores, mientras que en Instagram está cerca del millón.