VIDEO: imágenes de Carolina Flores desatan teorías sobre su asesinato

En las redes sociales ha circulado un video que había publicado la ex reina de belleza Carolina Flores. El contenido del mismo ha puesto a sus seguidores y usuarios de internet, a desatar teorías sobre lo ocurrido con la joven.

Víctor sabía que Jaqueline era menor de edad, y aún así decidió andar con ella

Si bien en un momento parecía un simple video de entretenimiento, pues el análisis tras la muerte de Flores es distinto. Según, los usuarios pues estas imágenes serían similares a la de los hechos que acabaron con su vida.

El video en cuestión fue publicado en marzo del 2025 y se puede ver a Carolina realizando un “trend” de TikTok. Allí interactúa con sonidos y elementos que en la actualidad despiertan dudas.

¿Qué se está analizando en el video de Carolina Flores?

Los usuarios han prestado mucha atención a este video ya que se escuchan seis disparos que se han asociado con la manera en la que murió recientemente. Recordemos que hubo varias detonaciones en el lugar del hecho.

A esto se suma que el video cuenta con frases y elementos visuales que han sido tomados como señales. Sin embargo, hasta el momento no hay una confirmación oficial de que el video tenga relación con que la joven haya recibido amenazas reales que desencadenaron el crimen.

Carolina Flores Gómez, la exreina de belleza asesinada por su suegra, publicó un enigmático video un año antes de su fallecimiento que hoy cobra mucho sentido pic.twitter.com/i1kGbQ5D7m — El Mañana de Nuevo Laredo (@ElMananaOnline) April 23, 2026

Carolina Flores fue asesinada el 15 de abril en Polanco y se investiga como feminicidio, la principal sospechosa es su suegra que se encuentra prófuga. Este crimen ha generado indignación por la violencia, pero también por el entorno familiar en el que ocurrió.

Además, su esposo también está en la mira ya que no intentó detener a su madre tras el asesinato y tardó en realizar la denuncia correspondiente. Además, hay un video que está circulando relacionado al caso y se ha convertido en un elemento más de la investigación que se está llevando a cabo.

