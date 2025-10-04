Muere actor de telenovelas a causa de una enfermedad incurable

Lamentablemente anoche desde la Asociación Nacional de Intérpretes, tuvieron que dar a conocer el fallecimiento del querido actor televisivo, Gustavo Cosaín. El hombre se hizo famoso por ser parte de muchas telenovelas exitosas.

Fue por medio de la cuenta de Instagram, que la Asociación Nacional de Intérpretes, donde se dio a conocer el mensaje que buscaba dar el último adiós a quien se destacó en telenovelas como “Simple María”,“ Ni contigo ni sin ti”, entre otros éxitos.

¿De qué murió el actor Gustavo Cosaín?

Gustavo Cosaín, había informado que padecía de cáncer por lo que la enfermedad terminó por quitarle la vida. Si bien la noticia fue anunciada el viernes 3 de octubre, los reportes manifiestan que el deceso fue el 2 de octubre.

El actor consiguió la fama luego de protagonizar las telenovelas “La culpa”, “El abuelo y yo”, “Ni contigo ni sin ti” y “Simplemente María”. En sus últimos años con vida estuvo alejado de los reflectores debido a un complicado diagnóstico de salud.

En el año 2021,Cosaín informó que había recibido el diagnóstico de cáncer. Por medio de las redes sociales compartió imágenes del tratamiento que iba recibiendo y pidió ayuda para cubrir los gastos de sus cirugías, señalando que tenía cuatro años sin trabajar. Ante esto es que se le hacía imposible poder costear los tratamientos.

Lamentablemente la enfermedad le ganó a Cosaín y su terminó perdiendo la vida.

¿Cómo reaccionó el mundo del espectáculo?

Luego de que se confirmara la muerte del actor, figuras como Karina Duprez y Gerardo Murguía lamentaron la noticia, expresando sus condolencias a los familiares del histrión.

Por parte de la ANDI, recordaron la trayectoria de Gustavo Cosaín, en el mundo del espectáculo. A su vez envío su pésame a los familiares y amigos del actor.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Gustavo Cosaín. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”, escribió la ANDI.

