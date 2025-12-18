¿Quién es la famosa actriz que incomodó a Yeri Mua en la “casita” de Bad Bunny?

La actriz Carolina Miranda vuelve a ser tendencia, esta vez no por un nuevo proyecto en pantalla, sino por un episodio que desató especulación en redes sociales.

En los últimos días el nombre de la actriz se viralizó luego de participar en la llamada casita de Bad Bunny, un espacio que forma parte del concepto visual del cantante, ya que, tras concluir el show la influencer Yeri Mua la señaló de hacerle constantes agresiones durante el espectáculo del puertoriqueño, algo que internautas reprobaron, sin embargo, hay quienes aún se preguntan ¿Quién es Carolina Miranda? y sí tú eres uno de ellos, aquí te lo contamos.

¿Quién es Carolina Miranda?

Originaria de Irapuato, Guanajuato, Carolina Miranda de 35 años se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos de la ficción mexicana ha interpretado papeles importantes dentro del mundo del cine, teatro y televisión. En 2012 debutó bajo una producción de Tv Azteca; “Los Rey” donde interpretó a Fina.

Miranda ha destacado por interpretar papeles de personajes femeninos con mucho carácter, esto fue debido a la gran interpretación que realizó en “Señora Acero”, producción que la posicionó como protagonista de historias fuertes.

En su carrera también destacan títulos como “Malverde: El santo patrón” y “Perfil falso”, proyecto con el que reafirmó su versatilidad y su disposición a asumir papeles más provocadores y complejos, su alcance internacional lo logró gracias al proyecto ¿Quién mató a Sara?. Este 2025 fue nominada a mejor actriz en los Emmy Internacional.

Igual este año fue acreedora a un premio The Gracies Awards por mejor actuación de habla no inglesa. Los “The Gracies Awards” son un reconocimiento anual a mujeres destacadas y a la programación creada por, para y sobre mujeres en radio, televisión, streaming y medios digitales.

Hasta ahora, la actriz no ha emitido declaraciones al respecto, lo que ha mantenido el tema en el terreno de las interpretaciones. Aun así, el episodio demuestra el nivel de atención mediática que rodea a la actriz, donde cualquier aparición pública genera conversación inmediata y reacciones divididas entre sus seguidores.