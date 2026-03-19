¿Quién es Fer Italia? El influencer que presumía carros de lujo y que hoy fue sentenciado a varios años de cárcel

En las últimas horas se ha hecho viral el creador de contenido conocido como Fer Italia, quien este miércoles ha sido sentenciado a una gran condena en prisión por las autoridades correspondientes, pues de acuerdo con la ley tras año y medio donde el creador de contenido ha pasado en prisión preventiva.

Se sabe que desde agosto del año 2024, Fer Italia fue detenido por las autoridades y un mes después habría sido vinculado a prisión preventiva en lo que se esclarecía el caso, mismo que en las últimas horas lo ha señalado como culpable, por lo que ha sido condenado a varios años de cárcel.

¿Quién es Fer Italia?

Hace unos años logró llamar la atención de ciertos usuarios en redes debido a que Fer Italia compartía su extravagante estilo de vida lujosa, donde lucía autos deportivos y demás excentricidades con las que se autodefinió como “mirrey humilde”.

Era sobre todo en la plataforma de TikTok que Fer Italia mostraba carros de lujo y un estilo de vida "ostentoso", aunque también promocionaba algunos de sus negocios y demás eventos. También se le asociaba bastante a demás polémicos creadores de contenido como lo es el también privado de la libertad “Fofo Márquez”, con quien solía aparecer de manera constante en varios videos virales.

¿Cuántos años pasará en prisión Fer Italia?

De acuerdo con las autoridades correspondientes, este "influencer" pasará al menos 20 años tras las rejas, debido a que se le encontrara culpable, aunque su condena podría incrementar considerablemente, ya que enfrenta un segundo caso penal en simultáneo.

Es su expareja sentimental, quien lo denunció hace meses por otro fuerte delito y aunque de este no se sabe mucho, también podría demorar en llegar a una resolución, por lo que habría que esperar a una nueva actualización del caso para saber si su condena de 20 años aumenta o si quedará fija.

