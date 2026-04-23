Esta es la mejor manera de desinfectar la esponja de tu cocina usando un truco sencillo

La esponja de tu cocina es un elemento indispensable para la limpieza de ciertos utensilios y espacios, por lo que es fundamental desinfectar dicho elemento, ya que con facilidad puede acumular suciedad y tener bacterias en su interior.

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Para que lo puedas hacer, te vamos a detallar un truco sencillo que puedes hacer en casa. Así que toma nota de todas las recomendaciones que debes considerar.

¿Cómo se desinfecta la esponja de cocina?

Como ya se menciona, la esponja de tu cocina rápidamente puede llenarse de restos de comida y humedad, siendo elementos favorecedores para acumular y favorecer el desarrollo de microorganismos en su interior.

Por eso, Rafa Carbajal recomienda que, después de usarlo en la limpieza, debemos lavarlo con agua y jabón para retirar todo residuo de suciedad que tenga. Después debemos meterlo en el microondas y dejarlo por 2 minutos para que el calor se encargue de desinfectar el elemento.

Dentro de las recomendaciones que realiza, está dejar humedecer la esponja y sin restos de metal; de esta manera evitaremos que con el calor se pueda quemar, siendo un truco sencillo que podemos aplicar en la casa, logrando eliminar los microorganismos y prevenir enfermedades en el futuro.

¿Cuánto tiempo se puede usar una esponja de cocina?

Aunque es importante desinfectar la esponja de cocina, debes entender que hay un momento en el que es necesario hacer su cambio; se recomienda que debemos sustituirla por una nueva cada 30 días. Además, detalla que si vemos las siguientes características, hay que desecharlas:

Fibra se empieza a separar de la esponja que tiene.

Pierde el color original.

Se empieza a deformar o tiene una sensación más suave.

Cuando se hagan bolitas o rollitos.

Recuerda hacer el proceso de desinfectar la esponja una vez a la semana; de esta manera evitaremos la proliferación de bacterias, evitando ser víctima de una de sus consecuencias. No esperes más, comienza a aplicar el truco sencillo y las recomendaciones desde tu casa.