Horóscopos castigados a partir del 24 de abril: tienen una misión este fin de semana

Los horóscopos de este fin de semana marcan un antes y un después para los signos del zodiaco que serán “castigados” con una misión que deberán cumplir. El cielo cambió por completo con el Sol en Tauro, la influencia de Urano en transición hacia Géminis y la Luna creciente.

De acuerdo con la astrología , lo que no se sembró bien durante la Luna Nueva del pasado 17 de abril se cobrará este fin de semana. Son 5 los signos que lo enfrentarán con una tarea en particular:

1. ARIES

Vienes de ser protagonista con la Luna Nueva, pero ahora el universo te pide resultados concretos. Si actuaste impulsivamente, lo notarás. Habrá tensiones económicas o decisiones apresuradas salen a la luz. La energía baja un poco y te obliga a aterrizar. Tu misión es bajar la velocidad y pensar antes de actuar.

2. GÉMINIS

Urano está a punto de entrar en tu signo, sacudiendo tu mente, comunicación y decisiones. Tendrás confusión, exceso de ideas y posibles malentendidos. Puedes sentirte saturado o dividido. Tu misión es elegir una sola dirección y no desesperarte.

3. LIBRA

Hay energías contradictorias afectan tu capacidad de decidir; puedes sentirte perdido o presionado. Tendrás dudas en relaciones, trabajo o decisiones personales. Evita actuar desde la confusión. Tu misión es tomar una decisión incómoda y debes dejar de complacer a todos.

4. ESCORPIO

La energía taurina (tu opuesto) te obliga a confrontar lo que evitas. Se predicen crisis emocionales o revelaciones en relaciones. Nada superficial funciona ahora. Tu misión es soltar el control.

5. CAPRICORNIO

Los movimientos planetarios activan decisiones importantes y peso emocional. Sentirás carga laboral o familiar; no puedes seguir postergando. Tu misión se centrará en tomar una decisión definitiva.

Mira el horóscopo del fin de semana.|Pinterest

¿Cuál será la energía para todos los signos zodiacales este fin de semana?

Aunque se define como un castigo, las predicciones de los cinco signos toca los puntos sensibles de cada uno de ellos, obligándolos a confrontarse a sí mismos; es decir, no significa que tengan mala suerte, sino que tienen un ajuste para alinearte en tu camino real.