Erik Rubín reaparece con joven y misteriosa mujer, desata rumores tras su separación con Andrea Legarreta

Tras darse a conocer que el cantante Erik Rubín y la conductora Andrea Legarreta finalizaron su matrimonio después de más de 20 años juntos, el nombre del artista comenzó a ganarse los titulares en las próximas horas debido a que se le vio recientemente con una mujer, lo que podría indicar que es su nueva pareja sentimental.

De acuerdo con distintos medios, el intérprete de “Princesa Tibetana” fue visto durante este fin de semana en el sur de la Ciudad de México en compañía de la joven de quien hasta el momento se desconoce su identidad.

Fue mediante redes sociales que circularon estas imágenes donde se le ve al exintegrante de Timbiriche caminando con una actitud muy cercana a la misteriosa chica, sin embargo, uno de fans que lo reconocieron se acercaron a pedirle una fotografía o video, fue en este momento que se dejó ver más de cerca a la nueva conquista, lo que indicaría que es muy joven y que al parecer no estaría ligada con el medio artístico.

Aunque el video comenzó a viralizarse y a generar especulaciones, recientemente el cantante habría expresado que se encontraba conociendo a una persona, en su momento no etiquetó la relación, por lo que estás imágenes podrían confirmar que hay un avance. Sin embargo, Rubín no ha confirmado una relación amorosa.

¿Cómo fue el matrimonio de Andrea Legarreta y Erik Rubín?

Una de las parejas más sólidas dentro del mundo del entretenimiento fue la de Andrea Legarreta y Erik Rubín, sin embargo, en 2023 expresaron a medios de comunicación y fans que su matrimonio concluía después de 22 años y en buenos términos.

Durante más de dos décadas formaron una familia la cual está compuesta por sus dos hijas Mía y Nina quienes también ha comenzado a abrirse camino en el mundo artístico Asimismo, la pareja habría compartido durante estos años momentos familiares y profesionales que hicieron que se colocaran como una pareja y familia estable.