Consejos para cuidar las uñas de las manos naturalmente y que se vean bonitas

En los últimos años se han popularizado que las mujeres se pongan uñas, o bien, hacer diseños sobre las uñas naturales. Sin embargo, aquí te diremos cómo puedes cuidar tus manos para que se vean bonitas y es que algunas veces, el material que ocupan, puede traer como consecuencia que se dañen.

¿Cómo cuidar las uñas para que se vean bonitas?

Antes de revelarte cómo cuidar las uñas, debes saber que están compuestas por capas laminadas de una proteína llamada queratina, la cual crece debajo de la cutícula; por lo que, las uñas deben ser sin hendiduras, surcos y sí deben ser lisas, este aspecto es cuando están sanas, además se les ve una consistencia uniforme, por lo que, no deben presentar decoloración ni manchas.

Para mantener las uñas bonitas deberás mantenerlas secas y limpias; esto evitará que crezcan las bacterias, además que, si se tiene un contacto repetido o en contacto por mucho tiempo con el agua, esto puede provocar que se partan; es por ello que, debes usar guantes de goma o de algodón cuando se laven los platos.

Ocupa tijeras de manicura afiladas o un cortaúñas, córtalas en una línea recta y luego redondea las puntas en un tipo de curva. Cuando ocupes perfume para manos, frota también las uñas y las cutículas. Algunos expertos recomiendan aplicar un endurecedor de uñas para ayudar a que se fortalezcan.

Algunos estudios han revelado que, se sugiere consumir un suplemento nutricional que contenga biotina, este nutriente ayuda a que se fortalezcan las uñas para que no se vean débiles o se quiebren con el paso del tiempo.

Si se va a un salón de belleza exija que tengan una licencia estatal vigente y que trabajen solamente técnicos que de igual manera estén con su matrícula vigente y en orden. No pida que le quiten la cutícula, ya que la piel es un tipo de sellados que se adhiere a la placa de la uña, y si se retira, se puede dar una terrible infección.

Otro de los consejos para tener las uñas bonitas es no morderlas, estos hábitos la dañan y se hace un corte, a lo largo se permite el ingreso de bacterias y hongos. También es sumamente importante no quitarse los padrastros. No ocupe productos fuertes que supuestamente cuiden las uñas, ya que, el quitaesmalte es peligroso, mejor utilice una fórmula sin acetona.