7 de los mejores colores de pelo de fantasía para mujeres de 50 y 60 años; son suavecitos, discretos y elegantes

A veces pensamos que los tonos fuera de lo común para el cabello son una moda limitada a cierto grupo de edad o que el resultado siempre va a ser demasiado llamativo. Sin embargo, hay tintes que no solo son originales sino también discretos y elegantes. Para muestra, te daremos 7 ejemplos de los mejores colores de pelo de fantasía para mujeres de 50 y 60 años.

Las siguientes ideas le pueden dar un toque de frescura a tu melena pero sin ser sobrecargados; celebridades como la actriz Helen Mirren se han atrevido a probar este tipo de tintes. Recuerda que lo más importante es que a ti te guste cómo te ves al espejo.

7 de los mejores colores de pelo de fantasía para mujeres de 50 y 60 años

|Crédito: Instagram. @kimwasabi

1. Plateado

Comenzamos con una de las opciones más fáciles de lograr si tu pelo tiene canas naturalmente. En lugar de cubrirlas con un color oscuro, puedes resaltarlas con un tono claro y darles brillo. El plateado es una de las mejores tonalidades que puedes elegir; no es demasiado llamativa y se ve muy elegante, además de que abraza los cambios naturales y es fácil de mantener.

2. Rosa pastel

El rosa pastel es una excelente forma de atreverse a probar colores de fantasía en el pelo de una manera muy sofisticada. Si todavía no te convences de llevarlo en toda la cabellera, puedes comenzar con algunos mechones o con las puntas.

3. 'Rose gold', uno de los mejores colores de pelo de fantasía para mujeres de 50 y 60

Dentro de la gama del rosa, este es uno de los tonos más elegantes que podrías llevar. Puedes elegir un tinte cercano al platinado y puedes estar segura de que el oro rosa no pasa de moda.

4. Ciruela

|Crédito: Instagram. @slunks

Si eres una mujer de 50 ó 60 años y buscas una opción sin mucho contraste pero muy original, te sugerimos considerar un tinte ciruela. No necesitas una decoloración si tu pelo ya es oscuro, por lo que resulta más fácil de mantener.

5. Malva

|Crédito: Instagram. @gingerlemonhair

Seguimos con otro tono original, fresco y elegante, pero sin demasiado contraste. Por eso es una gran opción entre los mejores colores de pelo de fantasía para mujeres de 50 y 60 años.

6. Lila

|Crédito: Instagram. @_goodnightapril

Esta opción es similar al 'rose gold' en el sentido de que se puede acercar bastante al platinado, lo cual hace más sutil el look, y tampoco es tan difícil llegar a ese tono si tienes canas; puedes hacer una hermosa mezcla entre tus canas y el tono lila, o pintarlo completamente.

7. Baby lights de rojo

Los efectos conocidos como 'baby lights' le dan dimensión a tu cabellera, además de que pueden iluminar tus facciones y se ven muy bonitos sin llamar demasiado la atención. Si quieres probar el efecto en un tono de fantasía, el rojo cereza es buena opción.

