Exatlón México: ¿Humberto Noriega podrá aguantar las burlas de los Azules? Descúbrelo hoy lunes 2 de marzo de 2026 en vivo

El programa de Exatlón México se transmite totalmente en vivo hoy lunes 2 de marzo a través de TV Azteca. Con el inicio de la semana 23 de la novena temporada del reality deportivo, el equipo que arranca este ciclo con una baja bastante importante es el Rojo; los escarlatas perdieron a Ella Bucio y uno de los más afectados fue Humberto Noriega quien deberá aguantar las burlas de los Azules.

Doris del Moral y los Azules se gozarán a Humberto Noriega

Luego de que Ella Bucio saliera eliminada el pasado domingo 1 de marzo de 2026 a manos de Valery Carranza, los Azules dieron a conocer que, en el inicio de la semana 23 de la novena temporada de Exatlón México, no dudarían en gozar (burlarse) de Humberto Noriega, quien durante toda la semana 22 no se cansó de festejar y mofarse de los celestes.

De acuerdo con el avance, Doris del Moral pudo decir ante las cámaras que, tras la salida de Ella Bucio no iban a dejar pasar la oportunidad de mofarse de Prime Time, y dijeron que ahora sí era su oportunidad para regresarle todo lo que les hizo este atleta escarlata; además dijeron que, ya nadie consolará a su rival.

¿Quién gana el Juego por la Ventaja y la Villa 360 hoy lunes 2 de marzo de 2026?

Para saber qué equipo gana hoy en vivo la Villa 360 y el Juego por la Ventaja en Exatlón México es necesario que sintonices la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país o bien dar clic aquí para ver contenido exclusivo del reality deportivo como notas, videos y los programas completos.

Los participantes de la novena temporada de Exatlón México

Los Rojos siguen contando en la novena temporada de Exatlón México con: Benyamin Saracho, Karol Rojas, Paulette Gallardo, Humberto Noriega, Jazmín Hernández, César Villaluz, Mati Álvarez y Mario Mono Osuna.

Los Azules por su parte entrarán a la semana 23 de la novena temporada con Alexis Vargas, Evelyn Guijarro, Adrián Leo, Natali Brito, Valery Carranza, Koke Guerrero, Doris del Moral, Katia Gallegos y Ernesto Cázares.