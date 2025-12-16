¿Quiénes son Cumbia Pedregal y cuál es su relación con la primera actriz María Victoria?

En los últimos años, Cumbia Pedregal la agrupación conformada por los hermanos José Pablo, Luis Eduardo y Emilio han ganado terreno en la escena musical de cumbia… Así como lees, aún cuando estos son muy jóvenes, han reavivado la cumbia donde la han hecho sonar con frescura.

Los tres hermanos crecieron rodeados de música en el seno de una familia llena de artistas, pues son nietos de la icónica primera actriz y cantante de 102 años María Victoria, también conocida como “La Sirena de México”, quien es una de las celebridades más reconocidas de México y son hijos del director de Orquesta, Rubén Zepeda.

¿Por qué se han vuelto tan populares Cumbia Pedregal?

Esta agrupación conformada por hermanos han experimentado con sonidos latinos, pop, cumbia y demás corriente latina acercada a lo pop, donde han hecho covers a artistas como Los Bukis, Los Temerarios, Peso Pluma conectando sobre todo con audiencias jóvenes que ven sobre ven su creatividad e identidad.

Además de covers también tienen canciones originales, donde podemos ver la personalidad que plasman en su música, como con “Que Se Pudra el Amor”, “8 Canciones” o “Lo Simpsons Lo Predijeron”, “Tú Nunca lo Sabrás”.

Han tenido un gran alcance en redes sociales como TikTok, donde sus cover de “Tu Ultima Cancion”, “Ven Porque Te Necesito”, donde tanto chicos como grandes han destacado su gran talento para cantar y para ejecutar sus instrumentos, yendo a lo básico pero funcional, como trompeta y bajo.

con un disco de estudio, y una gran cantidad de singles que acumulan cientos de miles de reproducciones en Spotify, Cumbia Pedregal se ha fijado grandes metas, así lo han dejado en claro tras su reciente colaboración con Eden Muñoz en “Sin Ti No Sé Vivir”, donde se han acercado un poco más a la banda.

¿Cuándo será el próximo concierto de Cumbia Pedregal?

Si bien, el furor por esta agrupación cada día es mayor, próximamente podrás disfrutar de su música en vivo pues el jueves 19 de febrero del 2026 estarán llegando al Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX.

Cumbia Pedregal presentará su “Show Románticos”, donde podremos escuchar sus éxitos y reversiones como “Tu Nunca Lo Sabrás”, “Que Se Pudra el Amor”, “Dejame Entender”, en un concierto que cautivará a su público.

