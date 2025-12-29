Christian Nodal canta canción que le dedicó a Belinda frente a Ángela Aguilar; así reaccionó

Todas las semanas Christian Nodal y Ángela Aguilar aparecen en las portadas de los medios internacionales de comunicación y se convierten en protagonistas en las redes sociales. Los artistas no pueden alejarse de las críticas y del análisis constante de todo lo que hacen.

Un video que circula en redes sociales ha vuelto a despertar alertas ya que Christian Nodal decidió interpretar una canción que lo remonta a su pasado. Las miradas no tardaron en dirigirse a Ángela Aguilar por lo que su reacción es motivo de debate.

¿Qué canción interpretó Christian Nodal?

Es en plataformas como TikTok e Instagram en donde circula el video que está siendo “analizado” por miles de internautas y reporteros dedicados al espectáculo. En las imágenes puede verse a Christian Nodal cantando ante su público y ante la atenta mirada de su esposa Ángela Aguilar.

Sin embargo, lo que despertó curiosidad fue que el artista mexicano decidió interpretar la canción “Por el Resto de Tu Vida”, algo que muchos consideran como un recuerdo muy fuerte de Nodal hacia su ex pareja Belinda. Por lo tanto, todas las miradas buscaron descubrir de qué manera reaccionó su actual esposa.

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar?

Mientras Christian Nodal interpretaba la canción y su público lo acompañaba, algunas miradas apuntaron a Ángela Aguilar que se encontraba en un costado del escenario. Tal como muestra el video, la artista estaba hablando por teléfono lo que alimentó aún más ciertos comentarios.

“Lo peor es que en un concierto con ese volumen no se puede hablar por teléfono”, “Ella jura que esa llamada existió”, “Lo bueno es que ella ganó y no se rompió ningún corazón”, “Nodal y Belinda si hacían bonita pareja”, “Él la va cantar hasta que ella pida el divorcio”, “Le llamó a su tía abogada” y “Nodal ya no sabe a cuál de todas extraña más”, son algunos de los comentarios que se encuentran junto al video viralizado en redes sociales.