Reconocida estilista se lanza contra mexicanos ante la derrota de Argentina; trabaja en varios programas de México

Ante la derrota de Argentina, son muchos los comentarios que se han generado al respecto. Sin embargo, no todos lo han tomado bien. Recientemente, una reconocida estilista se lanzó contra los mexicanos, causando una ola de indignación, dejando fuertes criticas al respecto.

Noticias Ciudad Juárez del 20 de julio 2026

Claramente ese video con sus comentarios no tardaron mucho en salir a la luz, generando miles de reacciones por parte de los internautas. Para que sepas todos los detalles, te explicaremos qué fue lo que ocurrió y de quién se trata.

¿Quién es Lau Styling?

En redes sociales la podemos ubicar como Lau Styling, una creadora de contenido y una reconocida estilista que se ha encargado de trabajar en importantes realitys del país.

Sin embargo, su nombre se encuentra envuelto en la polémica, en especial al darse a conocer un video en el que se lanza contra los mexicanos, en especial al resaltar que ellos se estaban burlando de que Argentina había perdido ante España.

Sacando fuertes palabras al respecto, además de resaltar que la selección de México no logró llegar a la final, ni a los cuartos de final.

Ante el enojo del público, no tardó mucho tiempo en darse a conocer que dicha personalidad formará parte de un importante reality que dentro de poco tiempo se va a estrenar, en donde trabajará con Flor Vigna.

ESTOY MOLESTA 😡



Esta mujer Argentina es Laura, es Stylist de varios famosos que entran a La Casa de los famosos y se atrevió a llamar HIJOS DE PU&@ a los mexicanos.



Laura te recuerdo que estás en México buscando oportunidades la cuales se te han brindado como para ponerte a… pic.twitter.com/mToUBV4vs2 — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 20, 2026

¿Qué pasó con sus redes sociales?

Obviamente, ante las fuertes declaraciones realizadas por la reconocida estilista, recibió una fuerte ola de comentarios que la criticaban fuertemente. Al ingresar a su cuenta de Instagram y TikTok, se puede apreciar que se encuentran bloqueadas, por lo que es necesario hacerle una solicitud para poder interactuar con su contenido.

Ante las críticas que ha recibido, al poco tiempo la celebridad no tardó mucho en subir un video explicando que sus comentarios se habían sacado de contexto, y que para evitar más problemas de los que ya tenía dejaría de hablar sobre el tema. Al final, detallo que, después del video donde se lanzó contra los mexicanos ante la derrota de Argentina, recibió muchos comentarios de odio en su cuenta.