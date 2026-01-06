Muere influencer a los 38 años tras someterse a una cirugía estética

El mundo de las redes sociales vuelve a vestirse de luto tras la confirmación de la muerte de Yulia Burtseva . La influencer perdió la vida a los 38 años de edad luego de haberse sometido a una cirugía estética en Moscú, Rusia.

Las tragedias parecen no alejarse de los creadores de contenido. Tras un 2025 en donde el fallecimiento de tiktokers, creadores de contenido, youtubers e influencers conmocionó a millones de internautas, la muerte de Yulia Burtseva vuelve a golpear fuerte. La investigación en curso intenta determinar qué le ocurrió.

¿Cuándo murió Yulia Burtseva?

La muerte de Yulia Burtseva fue confirmada por medios de comunicación rusos y redes sociales afines a la creadora de contenido. Los primeros datos precisan que la influencer, que radicaba en Italia junto a su familia, viajó el pasado domingo 4 de enero a Moscú para someterse a una intervención quirúrgica en una clínica privada.

La influencer se hizo un levantamiento de glúteos y, ni antes ni durante el procedimiento, no tuvo ningún tipo de complicaciones. Sin embargo, cuando las horas pasaron, Yulia Burtseva sufrió un shock anafiláctico postcirugía, una reacción alérgica grave y potencialmente mortal, de acuerdo con el informe de las autoridades. Finalmente, se confirmó su deceso.

Dolor compartido tras la muerte de Yulia Burtseva

Tras la muerte de Yulia Burtseva, el Comité de Investigación de Moscú avanza en las pesquisas para poder determinar fehacientemente qué fue lo que le ocurrió. Se estima que la creadora de contenido rusa podría haberse visto afectada por sustancias o fármacos anestésicos utilizados durante la cirugía.

Mientras, las redes sociales lloran su partida y se inundan con fotografías suyas y de su familia. Los posteos de sus seguidores incluyen mensajes de afecto para sus seres queridos y emotivos comentarios de despedida. El dolor por la muerte de Yulia Burtseva es compartido por quienes buceaban en el contenido que compartía en las plataformas digitales.