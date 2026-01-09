Estas han sido las polémicas de la relación de Stephanie Salas y Humberto Zurita

Sin dudas uno de los romances más polémicos e inesperados en México, ha sido el de Stephanie Salas y Humberto Zurita que se dio en el año 2022. Dada la presión mediática y la circulación de rumores es que la pareja decidió confirmar su relación amorosa a finales de ese año.

La pareja va a cumplir cuatro años de relación, pero han tenido que pasar por momentos bastante difíciles debido a que estuvieron rodeados de polémicas. Es por esto que te vamos a contar los motivos por los que son tan criticados.

Las polémicas de Stephanie Salas y Humberto Zurita como pareja

Stephanie Salas y Humberto Zurita son conocidos en el mundo del espectáculo por sus trabajos. Las mujeres actriz y cantante pero también es respaldada por la dinastía Pinal que fue liderada por Silvia Pinal. En cuanto al hombre fundó junto a su hermano la compañía ZUBA.

Uno de los momentos que despertó polémica fue la diferencia de edad entre ellos ya que Zurita es 16 años mayor que ella. La hija de Sylvia Pasquel tiene 55 años de edad, mientras que el Humberto tiene 71 años. Ellos hicieron caso omiso de esto por lo que siguen con su amor.

Otra de las cuestiones que desató “malestar” es que ambos se conocen desde que Salas era una niña por medio del entorno artístico. El primer encuentro entre ellos fue en una telenovela en 1991 cuando ella tenía 20 años y el actor estaba casado con la fallecida actriz Christian Bach.

Por último, tenemos que mencionar otra de las polémicas que envolvieron a Stephanie Salas y Humberto Zurita que es que la hija de Pinal era amiga de Christian Bach, la actriz que falleció el 26 de febrero a los 59 años. El mismo actor fue quien confirmó que su esposa y su actual novia eran cercanas.

Esto no esto ya que te dejamos una última polémica que sucedió el 6 de enero cunado en el programa de YouTube “Kadri Paparazzi”, se reveló que Stephanie Salas y Humberto Zurita habrían sido vistos peleando en un centro comercial de CDMX.

