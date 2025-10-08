Fue una consagrada actriz de telenovelas, pero terminó viviendo en un carro y muriendo de cáncer

Son muchos y muy variados los actores que han tenido la oportunidad de alcanzar la fama nacional gracias a su actuación en distintas telenovelas. Un ejemplo de lo anterior es Renata Flores, quien lamentablemente perdió la vida a causa de un agresivo cáncer. ¿Sabías que antes de ello vivió en un carro en la CDMX?

Renata Flores tuvo la oportunidad de sobresalir como una de las mujeres más importantes en las telenovelas, ya sea en papeles de heroína o villana. Desafortunadamente, una serie de decisiones en su vida hicieron que durante un tiempo viviera en un carro de la colonia Narvarte, esto antes de perder la vida.

¿Qué pasó con Renata Flores, actriz de telenovelas que terminó viviendo en un carro?

Renata Flores se consolidó como una actriz muy querida en el gremio de las telenovelas; no obstante, sus últimos años fueron por demás complicados pues, según El Heraldo de México, durante algunos años vivió en un carro estacionado de la colonia Narvarte con la única compañía de sus perros.

A ciencia cierta se desconoce la razón por la cual la actriz terminó viviendo en un carro, lo que es un hecho es que, según sus vecinos, Renata mostraba un semblante delgado y en más de una ocasión negó haber sido actriz. Además, el también actor David Rencoret confirmó que vivió en un coche durante alrededor de tres años.

¿Cómo fue rescatada de vivir en las calles de la CDMX?

Luego de esta penosa situación, la fuente antes mencionada indicó que, en diciembre del 2020, Renata Flores fue “rescatada” para ser llevada a La Casa del Actor, en donde lanzó un mensaje que confirmaba que estaba bien de salud y en donde vivió sus últimos años de vida.

¿En qué año murió la actriz de telenovelas, víctima de un cáncer?

Renata Flores, una de las actrices de telenovelas más queridas del país, perdió la vida el pasado 9 de febrero del 2024 con apenas 74 años de edad luego de ser víctima de un fuerte cáncer. Esta es la historia de una mujer que, pese a alcanzar el estrellato nacional, sufrió en demasía sus últimos años de vida.

