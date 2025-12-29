ÚLTIMA HORA: Itzel Barro confirma la muerte de su familiar desaparecida

Este domingo 28 de diciembre se confirmó la muerte de Nataly González Barro, quien era prima de Itzel Barro, esposa de nuestro querido Capi Pérez; dejando un vacío enorme para sus seres queridos.

Fue a través de sus redes sociales que Itzel Barro compartió con sus seguidores que el cuerpo de la joven había sido localizado aunque lamentablemente esta ya no tenía signos vitales.

“Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información de Nataly Montserrat González Barro. Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros. Por indicaciones de la familia, no se compartirán detalles.

Agradecemos su comprensión y discreción”.

¿Qué se sabe del caso de Nataly Montserrat González Barro?

Fue este fin de semana que Itzel compartió un video en sus redes donde pedía apoyo para encontrar a su familiar quien estaba desaparecida desde el jueves 25 de diciembre.

De momento las autoridades correspondientes no han emitido algún comunicado sobre la recolección de información sobre los hechos, por lo que se espera que pronto se esclarezca la situación.

Se sabe que Nataly era veterinaria y que a sus 30 años de edad era una persona muy comprometida con su profesión, además de en palabras de Itzel, era muy trabajadora y divertida.

Pronta resignación a los familiares y seres cercanos.