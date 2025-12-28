Los 4 colores de uñas que te hacen lucir más joven; tus manos se verán de porcelana

El 2026 está a punto de llegar y con el Año Nuevo también miles de propósitos, como adelgazar, ahorrar o lucir más joven. Para ello, aunque parezca difícil de creer, el color de tus uñas influye en la edad, pues hay 4 tonos que te quitarán unos cuantos añitos para que tus manos luzcan de porcelana. En cambio, si lo que buscas es algo más elegante, hay 12 opciones de verde que puedes utilizar en cualquier estación, tanto largas como cortas .

De acuerdo con el portal Londontown, las uñas en color amarillo o naranja hace que tus manos luzcan más jóvenes, pues estos colores cálidos provocan la atención de las personas en ellas y no tanto en las imperfecciones de las manos. Estos son los 9 modelos de uñas rojas con blanco para usar en esta Navidad: se verán preciosas .

Los colores pastel son los indicados en uñas para que tus manos luzcan más jóvenes.|IA

Los colores neutros como rosas claros o pasteles suaves son los más recomendados para que tus manos luzcan de porcelana, pues dan un aspecto elegante y ayuda a minimizar la apariencia de las marcas en la piel por la edad.

Cabe mencionar que el portal sugiere que antes de elegir un color de uñas se debe reconocer el tono de la piel de cada persona, para así escoger las que mejor te favorezcan y sentirte tanto segura como joven.

Las formas en las uñas que te harán lucir más joven

Los colores de las uñas influyen en la edad, pero otro factor a resaltar también es la forma, pues hay 4 que hará que luzcas más joven como lo son:



Forma Ovalada Forma Almendrada Forma Escuadrada Forma Redondeada

La forma puntiaguda o de aguja no es recomendable si lo que se busca es lucir más joven, pues pese a que está de moda, las manos se ven más largas y llama la atención de todas las personas, las cuales pueden fijarse en las imperfecciones y los estragos por la edad.