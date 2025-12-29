inklusion logo Sitio accesible
13 peinados de niñas con ligas para lucir cualquier día del año: te los chulearán demasiado

Estos 13 peinados para niñas no solo son fáciles de hacer, también destacan por su estilo y creatividad: son prácticos, divertidos y muy versátiles.

Peinados de niñas con ligas
Notas,
Azteca Uno Especiales

Escrito por:  Ana André | DR

Los peinados de niñas con ligas se han convertido en una opción favorita por su comodidad, versatilidad y estilo. Son ideales para mantener el cabello en orden sin dejar de verse bonitos y originales, ya sea para la escuela, una fiesta o el día a día.

Si buscas ideas fáciles, creativas y llenas de encanto, distintos usuarios de la plataforma Pinterest compartieron 13 peinados con ligas son perfectos para lucir durante todo el año y, sin duda, se robarán todas las miradas y halagos.

Estos son los mejores peinados de niñas con ligas

  • Dos coletas altas con ligas de colores: divertidas y juveniles. Mantienen el cabello bien sujeto y son ideales para el día a día.
  • Trenzas con ligas intercaladas: aportan un toque creativo, permiten usar ligas de diferentes tonos y son perfectas para cabello largo.
  • Media cola con ligas: sencilla y elegante. Deja el cabello suelto sin estorbar y es ideal para cualquier ocasión.
  • Peinado de ligas en forma de rombos: original y llamativo. Mantiene el cabello ordenado todo el día y son perfectas para eventos especiales.
  • Coletas bajas con ligas: clásicas y cómodas. Son perfectas para la escuela y aportan un look prolijo.
Peinados ideales para niñas en estas fiestas o para el día a día
  • Chonguitos con ligas: divertidos y modernos. Mantienen el cabello recogido y son ideales para climas calurosos.
  • Trenza de raíz con ligas: firme y duradera. Mantiene el peinado intacto y es perfecta para actividades largas.
  • Peinado de ligas con corazón: tierno y creativo. Perfecto para ocasiones especiales y muy fotogénico.
  • Coleta burbuja con ligas: moderna y práctica. Da volumen al cabello y funciona en cabello largo y medio.
Peinados de niñas con ligas para lucir cualquier día
  • Peinado cruzado con ligas: original y diferente. Mantiene el cabello bien sujeto y es ideal para looks divertidos.
  • Trenza lateral con ligas: femenina y elegante. Ideal para cabello largo, ya que aporta movimiento.
  • Coletas con ligas y listones: muy llamativas. Perfectas para fiestas y permiten personalizar el look.
  • Peinado completo con ligas de colores: alegre y creativo. Ideal para ocasiones especiales, se roba todas las miradas.

Lo que debes tener en cuenta a la hora de hacer estos peinados

Al hacer peinados con ligas para niñas, procura usar ligas suaves, no apretarlas demasiado y desenredar bien el cabello antes de comenzar, según recomendaron desde la revista Glamour.

Por otra parte, adapta el peinado al tipo y largo de cabello, utiliza productos infantiles para controlar el frizz y evita realizarlos con el cabello mojado para mantenerlo sano y cómodo durante todo el día.

