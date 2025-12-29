El pueblo de Coahuila que nadie sabía que es tan hermoso: hay huellas de dinosaurio que puedes visitar.

En el mundo hay destinos que logran mezclar paisajes lindísimos con historias dignas de película, y México tiene uno que se roba todas las miradas. En Coahuila, General Cepeda sorprende con una propuesta poco común: un pueblo tranquilo donde, además de disfrutar la naturaleza, se pueden ver huellas de dinosaurios y sentir que el tiempo dio marcha atrás por un rato.

Aunque fue nombrado Pueblo Mágico recién el 26 de junio de 2023, General Cepeda tiene mucha historia para contar. Visit México menciona que sus orígenes se remontan a 1575, cuando Francisco de Urdiñola fundó la Hacienda de San Francisco de los Patos. Desde entonces, el lugar fue creciendo sin perder su identidad, combinando pasado colonial con una atmósfera relajada y acogedora.

General Cepeda, en Coahuilla, es un lugar perfecto para conocer paisajes nuevos y sumergirse en la paleontología.|Fuente: Gobierno de Coahuila.

Caminar por sus calles es parte del encanto. Todo invita a ir despacio, mirar alrededor y disfrutar. El centro del pueblo es ideal para pasear, sentarse a la sombra en la Plaza Independencia y apreciar edificios que forman parte de la vida cotidiana, como el Palacio Municipal o la Iglesia de San Francisco de Asís, cargada de detalles y arte colonial.

Y si lo tuyo es la historia antigua, Rincón Colorado es una parada obligada. Esta zona paleontológica guarda restos de dinosaurios del Cretácico Tardío, con unos 72 millones de años de antigüedad. Un plan distinto, curioso y fascinante que convierte a General Cepeda en un destino ideal para quienes buscan algo fuera de lo común.

¿Cómo es la gastronomía en este pueblo de Coahuila?

Después de recorrer el pueblo y sus alrededores, es casi inevitable que el apetito aparezca, y en General Cepeda la comida es parte fundamental de la experiencia. Su cocina es generosa, sabrosa y muy representativa del norte de México, perfecta para reponer energías. En las mesas locales no faltan clásicos como el menudo, la fritada, el asado, la barbacoa, el cabrito al pastor, la carne asada, los tamales y el tradicional guisado de queso, siempre preparados con recetas que pasan de generación en generación.

General Cepeda, en Coahuila, tiene una gran riqueza histórica, arqueológica y paleontológica digna de ser conocida.|Fuente: Gobierno de Coahuila.

El costado dulce tampoco se queda atrás y suma un toque especial a cualquier visita. Se pueden probar conservas de membrillo, orejones y cajeta, ideales para cerrar una comida o llevar como recuerdo. Para acompañar, hay opciones para todos los gustos: desde café, atoles, chocolate y champurrado, hasta ponches y diferentes tipos de té. Y para quienes buscan algo más intenso, el sotol, el aguamiel y el tequila completan una propuesta gastronómica tan variada como tentadora.

¿En qué época es mejor visitar General Cepeda?

La mejor época para visitar General Cepeda es durante la primavera y el otoño, cuando el clima resulta mucho más agradable para caminar y disfrutar sin el calor fuerte típico del norte. En esos meses, los días invitan a recorrer el centro, sentarse en la plaza y explorar los alrededores con tranquilidad, aprovechando al máximo cada plan al aire libre y el ritmo relajado del pueblo.

Si el viaje coincide con fechas especiales, la experiencia se potencia aún más. Uno de los eventos más esperados es la Feria de la Nuez, que se realiza del 7 al 13 de junio junto a la fiesta de San Antonio. En esos días, General Cepeda se llena de música, tradición y sabores locales, ofreciendo un ambiente festivo ideal para conocer su lado más animado.