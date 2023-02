RBD anunció hace semanas su reencuentro luego de varios años alejados de los escenarios, desafortunadamente, en esta ocasión la agrupación inicial no contará con la presencia de Poncho Herrera, quien decidió no sumarse a la gira “Rebelde Tour 2023”. Su regreso ha generado un sinfín de comentarios positivos y negativos por parte de sus fans y de algunos famosos, entre los que destaca Diego Boneta.

¿Qué países visitará RBD con su Tour 2023? La agrupación conformada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez recorrerá países como Brasil, Estados Unidos y México; sin embargo, omitieron otros como Colombia, Chile, Argentina, Perú y España, lo que desató la molestia de sus fans.

¿RBD rompió récord en la CDMX?

La fiebre por ver a RBD se apoderó de la CDMX donde la agrupación realizará seis conciertos en el Foro Sol, recinto con capacidad para 65 mil personas. Después de confirmarse las seis fechas, los rebeldes rompieron un nuevo récord en la capital del país, el cual pertenecía a Grupo Firme, pues se convirtieron en la primera agrupación en hacer seis sold out en el recinto ya mencionado.

¿Diego Boneta menospreció el reencuentro de RBD?

El reencuentro de la agrupación generó un gran furor, pero tal parece que no todos están contentos con la gira de RBD, tal es el caso de Diego Boneta, quien hace días visitó México para promocionar su nueva cinta “At Midnight” y su marca de tequila.

En un encuentro con la prensa, el actor reveló que no tiene planes de asistir a alguno de los conciertos de RBD: “La verdad es que no lo he pensado, me da muchísimo gusto por ellos, pero no”, expresó el actor en una entrevista dada a conocer en nuestro matutino Venga La Alegría Fin de Semana.

Cabe mencionar que Diego Boneta formó parte del elenco del melodrama en el que dio vida a Rocco Bezauro, joven que llegó al colegio y se enamoró de Vico Paz, amiga de Mía Colucci, personaje que encarnó Anahí.

¿Cómo reaccionaron los internautas?

Sus palabras no cayeron muy bien entre los fans de RBD, pues las críticas no se hicieron esperar y muchos le pidieron al actor no olvidarse de sus orígenes, ya que el actor formó parte de la telenovela del año 2005 al 2006.