Revelan cómo fueron los últimos instantes de Ernesto Barajas, cantante de Enigma Norteño

Una testigo relató que Ernesto Barajas y su acompañante eran perseguidos por hombres armados antes de ser asesinados en Zapopan, Jalisco.

ernesto barajas enigma norteño.png
El asesinato de Ernesto Barajas también ha encendido el debate sobre la seguridad de los músicos de corridos
Cristian Mota | Marktube
La muerte de Ernesto Barajas, fundador y vocalista de Enigma Norteño, conmocionó al regional mexicano el 19 de agosto. El cantante de 38 años fue asesinado a balazos en una pensión para autos en Zapopan, Jalisco, dejando un profundo vacío en la música de narcocorridos y generando múltiples cuestionamientos sobre la seguridad de los artistas del polémico género.

Persecución y ataque directo contra Ernesto Barajas

Durante la transmisión de un famoso e importante programa de revista latino de origen estadounidense, una testigo anónima reveló que Barajas y su acompañante eran perseguidos por hombres armados. Ambos descendieron de su camioneta para refugiarse en la pensión, pero fueron alcanzados y asesinados en el lugar.

“Los venían siguiendo, alcanzaron a bajarse de la camioneta y corrieron para la pensión”, aseguró la fuente. Por su parte, reportes oficiales indicaron que los músicos llegaron al lugar para recoger un vehículo y fueron atacados de manera directa, resultando también herida una joven de 30 años que se encontraba en el sitio.

¿Quién era Ernesto Barajas?

Ernesto Barajas fundó Enigma Norteño en 2004 y a partir del talento de la banda, se consolidó como uno de los exponentes internacionales más reconocidos del regional mexicano. Entre sus éxitos destacan “Los lujos del R”, “Háganse a un lado” y “El deportivo”, canciones que lo hicieron popular en México y Estados Unidos.

El crimen de Barajas, sumado a la ausencia de detenidos, ha generado mucha indignación y tristeza en colegas y fanáticos del cantante y la banda, quienes recuerdan su talento y esperan que las autoridades competentes esclarezcan los hechos para que se haga justicia en memoria de este cantante.

Expertos en logística, seguridad y representantes de la industria musical han señalado la importancia de implementar protocolos de protección para los artistas y artistas, especialmente aquellos que realizan giras o tienen presencia en zonas de alto riesgo, con el fin de evitar tragedias similares en el futuro.

