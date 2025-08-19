Asesinato de Ernesto Barajas: famosos del regional mexicano lo despiden con emotivos mensajes

El regional mexicano enfrenta un duro golpe tras la confirmación del asesinato de Ernesto Barajas, reconocido cantante y exvocalista de Enigma Norteño. La noticia se difundió el 19 de agosto y rápidamente generó reacciones de dolor y sorpresa entre colegas, seguidores y personalidades del género.

Aunque al inicio existía incredulidad entre sus fanáticos, las muestras de afecto y despedida no tardaron en llegar por parte de artistas y productores que compartieron escenario y amistad con Barajas. En las redes sociales, los homenajes se multiplicaron al por mayor, evidenciando la enorme huella que dejó dentro de la música de corridos.

¿Qué le pasó a Ernesto Barajas?

El influencer Beto Sierra fue uno de los primeros en manifestar su pesar en el internet, publicando una fotografía de los inicios de ambos en el espectáculo, acompañada de un mensaje de despedida que conmovió a miles de seguidores. Por su parte, Larry Hernández compartió una conversación privada con el fallecido músico, resaltando la cercanía que mantenían como colegas músicos.

Esto fue lo último que hablaron ambos cantantes | Foto: Instagram / Larry Hernandez.

Otro de los que se sumaron fue el productor Pepe Garza, quien reconoció la trayectoria de Barajas y destacó el papel que jugó en la popularización de los corridos dentro y fuera de México. Los mensajes coinciden en señalar no solo su talento vocal, sino también la calidad humana que lo caracterizaba.

El legado de Ernesto Barajas

Durante su etapa como líder de Enigma Norteño, Barajas llevó al éxito múltiples corridos que marcaron a toda una generación de fanáticos del regional mexicano. Su estilo particular, sumado a su capacidad de conectar con el público, lo consolidaron como una de las voces más influyentes en el género.

La inesperada partida del intérprete mexicano abre un vacío en la música norteña, pero también deja un legado artístico que será recordado por todos sus seguidores. En tanto, las autoridades continúan con las investigaciones del caso, mientras colegas y fanáticos lo despiden con cariño y respeto.

