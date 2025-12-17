Ricky Martín quedó expuesto al filtrarse una foto sin ropa y junto a un influencer

Ricky Martin quedó envuelto en un escándalo luego de que una imagen comenzara a circular por las redes sociales, una foto suya en la que aparece con poca ropa junto al influencer Mario Salvador.

Ante esta situación es que el cantante puertorriqueño ha decidido romper el silencio para que se dejen de hacer especulaciones. Además manifestó que es una imagen totalmente falsa ya que ha sido generada con inteligencia artificial.

Toda esta polémica comenzó cuando el influencer Mario Salvador publicó en su cuenta de instagram una imagen en la que parecía plasmar un encuentro íntimo con Ricky Martin en España.

Como era de esperarse la publicación causó mucho revuelo no solo en los seguidores sino también en los medios. Así es que comenzaron a especular sobre si era o no real y qué vínculo hay entre ellos.

¿Qué dijo Ricky Martin sobre esta publicación?

Debido a la viralización de la fotografía es que el cantante decidió tomar intervención para asegurar que la imagen es totalmente falsa y dejar en claro que no ha conocido al creador de contenido en persona.

Es por esto que le envió un mensaje directamente a Salvador y fue muy claro en su postura,"No, no, no, no. No mienta caballero. Nunca nos hemos conocido. Quién sabe si algún día, pero aún no".

Luego de esta declaración es que el debate cambió en las redes sociales, y se puso en jaque el peligro que representan las imágenes fabricadas con inteligencia artificial y cobre todo el impacto que tiene en las figuras públicas.

Lejos de pedir disculpas, el creador de contenido intensificó la polémica con un video para Ricky Martin. "Ricky, haz que suceda. No muerdo", dijo Salvador pero no ha recibido respuesta por parte del puertorriqueño.

Recordemos que Ricky Martin está soltero desde julio del 2023, cuando se divorció del artista plástico Jwan Yosef.