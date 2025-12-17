El pueblo de Tlaxcala que nadie sabía que es tan hermoso: tiene un campo de lavanda lleno de flores y pocos lo han visitado

Hay un pueblo en Tlaxcala que es muy popular, pero que pocos han explorado a profundidad. Quienes lo han hecho han descubierto lugares hermosos, como un campo de lavanda lleno de flores.

Se trata de Val’Quirico, un pueblo relativamente nuevo inspirado en la Toscana italiana, que esconde un rinconcito bellísimo que pocos conocen. El campo de lavanda se encuentra en la Exhacienda de Chautla.

De acuerdo con México Desconocido, este es un espacio ideal para realizar actividades con tu pareja o con amigos cercanos. Ahí puedes conocer su historia, probar distintos tipos de comida, hacer tus propios jabones y pasear en bicicleta.

El campo de lavandas está en la exhacienda de Chautla.|(INSTAGRAM9

¿Dónde está la Exhacienda de Chautla?

La Exhacienda de Chautla está ubicada en la Carretera Federal México-Puebla, en el kilómetro 4.5, en San Lucas el Grande, entre Puebla y Tlaxcala. Se trata de un hermoso parque público que cuenta con un lago, una mansión con forma de castillo y abundante naturaleza.

¿Qué hacer en Val’Quirico, además de visitar los campos de lavanda?

Val’Quirico es un pueblo encantador fundado en 2014, con una arquitectura que simula rincones de Europa. La Secretaría de Turismo (SECTUR) recomienda caminar por sus callejones empedrados, disfrutar de su oferta gastronómica y visitar las tiendas locales.

Así es Val’Quirico, el pueblo encantador cerca de CDMX.|(ESPECIAL/Google Maps)

Además, según el sitio oficial del poblado, durante la temporada navideña se realizan distintas festividades. El pasado 30 de noviembre fue el encendido del árbol, pero aún hay actividades programadas para las siguientes semanas, como cantos de villancicos, el show de los guardianes, arte circense, títeres, teatro ciego y una experiencia inmersiva.

Las celebraciones también incluyen la cena de Año Nuevo, que se llevará a cabo el 31 de diciembre en distintos restaurantes del centro del pueblo.

¿Cómo es el clima en Val’Quirico?

Val’Quirico suele tener un clima cálido al mediodía y por la tarde; sin embargo, por la noche y al amanecer la temperatura desciende y puede hacer frío. La SECTUR recomienda llevar ropa abrigadora, como chamarra o abrigo, especialmente en diciembre y con la llegada del invierno.