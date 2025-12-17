Paulina Rubio vive noche incómoda en Aguascalientes: telón atorado, retraso y concierto exprés

La presentación de Paulina Rubio en Aguascalientes se volvió tendencia, y no precisamente por su música o dar un show fuera de serie. La cantante mexicana tuvo un difícil concierto que inició con un retraso de casi dos horas, pasó a un bochornoso momento en pleno concierto cuando una falla técnica arruinó su entrada triunfal y para terminar, sus fans se manifestaron molestos en redes sociales por dar un show que duró apenas 57 minutos.

Dicho de otra forma, desde el primer minuto, la noche estuvo algo complicada para La Chica Dorada… y el público no tardó en hacerlo notar.

El concierto de Paulina Rubio tuvo un telón atorado y una entrada nada épica

El concierto fue realizado en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional de la Guayaba en Calvillo y tenía planeada una entrada espectacular: un telón caería para revelar a Paulina interpretando su primera canción, “Causa y efecto”. Sin embargo, hubo algún tipo de falla en el mecanismo y el telón se quedó atorado, obligando al equipo de producción a subirlo lentamente, rompiendo por completo el efecto sorpresa.

El incómodo momento fue captado por varios asistentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos lo calificaron como “improvisado” y “anticlimático”.

La chica dorada llegó dos horas tarde… y sin disculpas

Pero el problema no terminó ahí. Medios locales y asistentes aseguraron que Paulina Rubio subió al escenario alrededor de las 23:21 horas, cuando el show estaba programado mucho antes. Aunque la cantante expresó estar feliz de presentarse en Aguascalientes, a muchos les sorprendió que ella no ofreciera disculpas públicas por el retraso, algo que molestó a gran parte del público.

Para muchos fans, la falta de explicación fue tan decepcionante como la espera.

¿Cuánto duró el concierto de Paulina Rubio?

Lo que terminó por encender el enojo y la confusión fue la duración del show. Mientras que un concierto promedio suele durar entre 90 y 120 minutos, el de Paulina Rubio no llegó ni a una hora. De acuerdo con las declaraciones de los asistentes, se presentó un total de 57 minutos e interpretó cerca de 14 canciones, entre ellas Ni una sola palabra, Yo no soy esa mujer, Causa y efecto y El último adiós.

En redes sociales, algunos de los asistentes no dudaron en reclamar, mientras que otros celebraban que llegara a presentarse.

