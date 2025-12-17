¿Qué animales se despedirán este día de La Granja VIP? ‘El Patrón’ comparte su predicción

Algunos de los momentos más tristes que se están viviendo en los últimos días de La Granja VIP han sido las despedidas de los queridos animales, pues hasta el momento los conejos y los pavos ya no están presentes en el reality show, por lo que 'El Patrón' se dio un momento durante su mensaje matutino en la cocina para compartir su predicción en torno a los huéspedes que serán los siguientes en pasar por el camino que realizaron los granjeros.

Luego de recordarle a Alfredo Adame los conflictos que tuvo ayer durante la atención a los caballos, Alberto del Río se atrevió a señalar que "aunque nunca le atinan", él considera que las vacas serán las siguientes en despedirse; sin embargo, también dejó ver que los habitantes de la caballeriza serían una seria opción.

El 'Golden Boy' coincidió con el luchador debido a que tenían la encomienda de bañar a las vacas este día, ya que se ha pospuesto considerablemente, por lo que tendría sentido dejarlas lo más presentables posible.

Por otro lado, cabe señalar que Eleazar Gómez, quien llegó después a la cocina, celebró que el luchador se sumara a las tareas en el establo porque así podría concentrarse de lleno en los cerditos, ya que "es echarle mucha atención", aspecto que propició que 'El Patrón' exhibiera la hipocresía del otro nominado de esta semana, pues había señalado en el pasado que el chiquero era una de las estaciones más sencillas.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río, Eleazar Gómez y La Bea por medio del segundo Duelo de la semana entre César Doroteo y Alfredo Adame; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

