Rosalía confirma su romance con Hunter Schafer y habla de lo especial que fue su relación

Rosalía decidió poner fin a una de las incógnitas más comentadas de su vida privada. En una reciente entrevista con una reconocida revista de moda, la artista catalana confirmó que mantuvo una relación con la actriz Hunter Schafer, conocida por su papel en Euphoria. Con estas declaraciones, la cantante dio validez a años de rumores sobre una supuesta cercanía que iba más allá de la amistad.

Según relató, el romance fue “muy bonito” y ocurrió en un periodo clave tanto para su vida personal como profesional. Rosalía atravesaba el auge internacional tras El Mal Querer, segundo álbum que la dio a conocer en la industria musical, mientras que Hunter Schafer se consolidaba como un referente generacional en la televisión. Aunque la española no dio detalles sobre cuánto tiempo estuvieron juntas, sí dejó claro que la conexión fue significativa y enriquecedora.

Los rumores que alimentaron la especulación entre Rosalía y Hunter Schafer

Durante finales de 2019 y gran parte de 2020, las dos figuras fueron vistas en múltiples eventos, como el desfile de Burberry en Londres, donde se mostraron cercanas y cómplices. Sus interacciones en redes sociales también avivaron las sospechas: comentarios afectuosos, fotografías compartidas y un mensaje de cumpleaños que Rosalía le dedicó a Hunter, el cual ahora cobra un nuevo sentido.

Una confesión de Rosalía sobre Hunter Schafer que marca una nueva etapa

Aunque Schafer no se ha pronunciado sobre la reciente confesión, en distintas ocasiones se refirió con cariño hacia Rosalía, lo que refuerza la idea de que su historia dejó una huella positiva en ambas. Para la cantante, hablar de este bonito capítulo representa un gesto de honestidad que ha sido celebrado por sus seguidores, quienes valoran su transparencia.

El momento elegido para esta revelación no parece casual. Tras su ruptura con Rauw Alejandro, Rosalía ha mostrado mayor apertura sobre su vida amorosa, lo que podría señalar una nueva etapa donde se siente cómoda compartiendo con el público aspectos que antes prefería mantener en silencio.

