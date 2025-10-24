¿Ángela Aguilar está embarazada? Esto se sabe

El matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal es uno de los más famosos y observados de Latinoamérica. Es que ambos artistas han estado rodeados de polémicas desde que iniciaron su relación y actualmente se han multiplicado los rumores que afirman que la intérprete de “Dime cómo quieres” estaría embarazada.

Sin embargo, no hay nada confirmado, por lo que habrá que esperar que alguno de los responsables dé a conocer su versión de este rumor.

Emiliano Aguilar alcanzado por el nuevo romance de Ángela Aguilar [VIDEO] Emiliano Aguilar ya fue alcanzado por todo el escándalo provocado por el nuevo romance de su hermana Ángela Aguilar con Christian Nodal. ¿Qué nos dijo?

Mientras Cazzu se prepara para cerrar su gira en México este viernes en Puebla, las miradas apuntan también hacia Ángela Aguilar, la actual esposa de Christian Nodal, ya que ha cancelado varios conciertos que tenía programados en Estados Unidos.

¿Por qué canceló shows Ángela Aguilar?

Es verdad que la gira que Cazzu viene desarrollando en México ha sido todo un éxito, motivo por el cual la prensa del espectáculo se mantiene expectante sobre la relación de la artista argentina y el padre de su hija, Christian Nodal. Sin embargo, otras miradas apuntan a la hija de Pepe Aguilar y su presente.

Sin despegarse de las polémicas de su esposo, Ángela Aguilar mantiene una celosa vigilancia por parte de los medios de comunicación que se han visto intrigados por la cancelación de conciertos en Estados Unidos. Aunque algunos rumores señalan que la baja venta de entradas sería la causa de estas decisiones, otros ponen el foco en un posible embarazo.

¿Ángela Aguilar está embarazada?

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal decidieron unirse en matrimonio los rumores de embarazo persoguen a la artista mexicana. Ahora, tras la cancelación de presentaciones estos rumores se han multiplicado y las declaraciones de su amigo, el influencer Papi Kunno, han ayudado a que eso ocurra.

“Es algo que les voy a contar más adelante. Es algo interesante que sé que los va a sorprender mucho”, señaló Papi Kunno ante la consulta sobre los motivos por los que Ángela Aguilar suspendió sus conciertos en Estados Unidos. Cuando al influencer le plantearon la posibilidad de que la artista esté embaraza, este no tardó en responder “¡Ay no! espérense”, pero su declaración ha incrementado las especulaciones en torno a si la hija de Cazzu tendrá un hermanastro.

