Un amor que lo cambió todo: Así fue la historia entre Marcella Samora y Abraham Quintanilla, padres de Selena

Este sábado, 13 de diciembre, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Abraham Quintanilla , padre de Selena, la Reina del Tex-Mex, a los 86 años de edad. El hombre compartió gran parte de su vida con Marcella Ofelia Samora, con quien estuvo casado durante más de 60 años, y cuya historia de amor cambió para siempre el rumbo de la música; pues su relación dio como fruto a la aclamada dinastía Quintanilla.

La historia de Abraham y Marcella comenzó cuando este fue reclutado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tras su entrenamiento, lo asignaron a una base en Washington. Fue entonces cuando conoció a Marcella, de quien se enamoró perdidamente. Tras algún tiempo juntos, la pareja unió lazos matrimoniales en 1963, dando como resultado un matrimonio que duró más de seis décadas.

¿Cuántos hijos tuvieron Marcella Samora y Abraham Quintanilla?

El mismo año en el que Marcella y Abraham se casaron, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Abraham Isaac Quintanilla III, también conocido en la industria de la música como A.B. Quintanilla. Posteriormente, llegó su segunda hija, Suzette; y, cuatro años después, en 1971, recibieron a Selena, la tercera hija del matrimonio.

Un amor que lo cambió todo: el legado de los Quintanilla en la música

Desde muy temprana edad, Abraham notó el talento vocal de la menor de sus hijas, Selena, por lo que no dudó en crear una banda musical con el resto de la familia. Fue así como en 1981 nació “Selena y Los Dinos”, con Selena en la voz, A.B. en la guitarra y Suzette en la batería; pues Abraham les inculcó una gran pasión por la música, mientras que Marcella fue el pilar principal durante los inicios de esta carrera musical.

“Selena y Los Dinos” llevaron la música tejana a un nuevo nivel. La agrupación permaneció junta hasta la lamentable muerte de su voz principal, Selena Quintanilla , en 1995. Durante sus más de 10 años de trayectoria, revolucionaron la industria de la música, ganando múltiples nominaciones y premios. Entre ellos, destaca un Grammy por Mejor Álbum Mexico-Americano, gracias a Live!. Con ello, la agrupación marcó un hito, pues se trató del primer gramófono dorado para una artista tejana.

Tras la muerte de Selena, la banda se disolvió. Desde entonces, cada miembro de la familia tomó caminos distintos, en cuanto a lo laboral. No obstante, siempre se encargaron de mantener vivo el legado de La Reina del Tex-Mex. A Abraham le sobrevive su esposa, Marcella, y sus dos hijos, A.B. y Suzette.

Descanse en paz, Abraham Quintanilla.