ÚLTIMA HORA: Shiky en estado delicado: el locutor fue hospitalizado de emergencia

El mundo del entretenimiento y seguidores de la farándula se encuentran con incertidumbre tras una inesperada noticia que rodea a Clement Rodríguez Calderón mejor conocido como Shiky, reconocido locutor y comediante, quien fue hospitalizado de emergencia y se encuentra intubado, de acuerdo con la información confirmada por la periodista Ana María Alvarado.

¿Por qué fue hospitalizado Shiky?

Según los primeros reportes, Shiky ingresó al hospital luego de que una infección dental se complicara de manera alarmante, extendiéndose hacia su garganta y afectando su capacidad para respirar. La situación avanzó tan rápido que los médicos no tuvieron otra opción más que prepararlo para una cirugía y mantenerlo intubado para estabilizarlo.

Aunque no existe un comunicado oficial por parte de su familia, fuentes cercanas aseguran que el actor y conductor está recibiendo atención especializada mientras su círculo más íntimo pide discreción y oraciones. En redes sociales, el nombre de Shiky se ha convertido en tendencia inmediata, y muchos seguidores han expresado su preocupación por la gravedad del caso.

Un historial médico que ya había conmocionado al público

Esta no es la primera vez que Shiky enfrenta un momento crítico de salud. En meses anteriores, él mismo reveló que perdió la vista de su ojo izquierdo luego de una cirugía estética que se complicó, formando un coágulo que dañó irreversiblemente su nervio óptico. Este episodio lo marcó profundamente y lo llevó a hablar abiertamente sobre los riesgos de los procedimientos estéticos, creando una conexión emocional fuerte con su audiencia.

¿Quién es Shiky?

Shiky quien es de nacionalidad española ha radicado en México desde hace más de una década, se dio a conocer por su participación en un reality, además de su paso por la televisión, ha trabajado como actor, locutor y creador de contenido, construyendo una comunidad fiel que hoy sigue de cerca cada actualización sobre su estado.