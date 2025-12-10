Todo sobre la Verbena Navideña en el Zócalo de la CDMX

Una de las mejores épocas ya está en curso, hablamos de todo lo que tiene que ver con la Navidad , y es que en este momento del año, las personas están de mejor humor, el trabajo disminuye, los modales vuelven a surgir y los regalos están a la orden del día; sin embargo, aquí en la capital se llevan a cabo varias actividades, una de las más importantes son la Verbena Navideña 2025.

¿Cuándo inicia la Verbena Navideña de la CDMX 2025?

La Verbena Navideña se lleva a cabo en el Zócalo capitalino e inicia el 20 de diciembre y termina hasta el 4 de enero, en este tiempo, la explanada de la CDMX se llena de luces, así como una decoración emblemática que está adornada principalmente por flores de nochebuena, las cuales son cultivadas en Xochimilco, también se ven escenarios que van de acuerdo a las fechas del último mes del año.

¿Qué actividades habrá en la Verbena Navideña?

Hasta el momento no se han confirmado los artistas que podrían estar en este evento, sin embargo, se estima una buena cifra como la del 2024, donde se reunieron 1.77 millones de visitantes. Así mismo, hubo varias actividades como conciertos e incluso teatro; en aquel año se presentaron varios artistas como: Ronda Bogotá, La Perla, Rebeca Lane y Mono Blanco.

También se presentaron pastorelas, un bazar de artesanías, puestos de comida tradicional, y una librería del Fondo de Cultura; en sí, el Zócalo fue un punto de reunión familiar, fiestas y mucha diversión.

¿Dónde comprar las nochebuenas durante la Verbena Navideña?

Este evento contará con varias actividades culturales, familiares y musicales; este suceso es muy familiar. Además, también se podrá comprar nochebuenas, las cuales vienen del Suelo de Conservación, sin embargo, estas flores se podrán adquirir en varios puntos que a continuación te diremos en dónde estarán:

Bosque de Chapultepec en la Puerta de los Leones el 13 y 14 de diciembre

Verbena Navideña del Zócalo del 20 de diciembre al 4 de enero

También se podrán adquirir en las zonas productoras en Xochimilco dentro de los espacios abiertos de lunes a domingo en un horario de 8 de la mañana hasta las 20:00 horas. Los puntos de venta son: San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxiatemalco.

