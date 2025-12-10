Exatlón México | ¿Qué pasa en la escuadra azul? Koke admite que no puede frenar la racha explosiva de “Mono” Osuna

Sin duda, la semana 10 de la novena temporada de Exatlón México es una de las más intensas y Koke Guerrero “El Hechicero del Aire” lo sabe. Pues frente a cámara declaró con honestidad que atraviesa una etapa complicada dentro de los circuitos, al no lograr vencer a “Mono Osuna”, quien reconoció como una atleta en buena racha. Los fans de la novena temporada coinciden con Koke, al señalar que, a pesar de su calidad como atleta de alto rendimiento, su velocidad y su gran resistencia, Koke no ha podido imponerse en los cuentos frente a “Mono”, quien se encuentra en su “pico”.

“Mono anda bravo”: la explicación de Koke frente a cámara

Koke explicó que la situación no pasa por una baja dentro de su rendimiento personal, sino todo lo contrario. El atleta afirmó sentirse en un buen nivel. No obstante, reconoció que cada vez que le toca enfrentarse a “Mono”, el atleta del Equipo Rojo es superior.

“No me ha ido tan bien dando puntos. Sé que no es por mi rendimiento, simplemente me pasa que he salido contra un Mono que anda enrachado, en su pico. “Mono” anda bravo, y pues me ha tocado pasar con él. No siento que esté tirando mal, pero también se vale que el rival esté en su máximo”, expresó frente a cámara.

Con estas palabras, Koke da muestra de madurez competitiva y crecimiento personal, dejando en claro que dentro de toda contienda el respeto y reconocimiento del rival es fundamental.

¿Qué pasa dentro de la escuadra azul?

Los fans de Exatlón México no han dejado pasar desapercibida esta situación, señalando las coincidencias y el talento individual de cada atleta, apostando por la buena racha de “Mono” y reconociendo el esfuerzo incansable de Koke.

Un capítulo más en la rivalidad deportiva del equipo azul

Esta situación no implica conflicto o rivalidad entre los atletas, sino que pone sobre la mesa, como dentro de la novena temporada, los microciclos de rendimiento de cada atleta transforman la dinámica de los competidores en todo momento.