Nota

Video: ¡Se le abrió el corset! Camila Cabello sufre accidente con su vestuario en pleno concierto

Camila Cabello demostró su profesionalismo y experiencia cuando su corset se abrió completamente durante su show en Taiwán.

Camila Cabello
Crédito: Getty Images
Samantha Guzmán
Famosos
Para muchas cantantes pop no basta con lucir su voz en el escenario, pues también acostumbran dar un show que incluye mucho baile y prácticamente no parar de moverse por un par de horas. Camila Cabello no es la excepción.

Sin embargo, de vez en cuando ocurren los accidentes y, con todo su profesionalismo, las celebridades deben hallar la mejor manera de resolverlos en tiempo récord. Esto le pasó a Camila, pues su corset se abrió en pleno show.

El accidente que Camila Cabello sufrió con su corset en concierto

Camila Cabello se presentó hace unos días en Kaohsiung, Taiwán, lo que dio inicio a su gira por Asia. Pero, aunque todo iba perfecto, la cantante de 28 años tuvo un pequeño accidente que terminó haciéndose viral.

Mientras interpretaba la canción “Chanel No. 5”, el corset que Camila estaba usando se abrió completamente por la parte de atrás. Era una pieza de la firma Heather Picchiottino en un tono rosa muy claro y con tiras decorativas colgando.

@thecamiladaily Camila Cabello's corset opened up while she was performing on stage today and she handled it like a pro 👏 #camilacabello #fyp #viral #singing #Tour ♬ original sound - TheCamilaDaily

Cuando se abrió, la cantante sostuvo el corset y lo apretó contra su cuerpo para cubrirse. “¿Saben qué? Vamos a… ¿podemos parar por un momento?”, dijo Camila refiriéndose hacia su staff. Pero, como la música no se detuvo, decidió seguir.

Pasaron varios segundos para que Camila bajara del escenario para que alguien del equipo le ayudara a amarrar por detrás su corset de nuevo. Camila nunca dejó de interactuar con su público y cantar, ni siquiera al bajar del escenario, lo cual demostró su profesionalismo y experiencia. “¡Ya está cerrado!”, gritó al volver.

La cantante tomó el incidente con excelente humor, pues incluso subió un clip a sus historias de Instagram contando lo que le había pasado. “Eso fue muy chistoso, los amo”, dijo.

Galerías y Notas Azteca UNO
