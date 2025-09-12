Así luce Belinda sin maquillaje a sus 36 años. Con estas FOTOS impactó a sus fans

Por si nos quedara alguna duda de la belleza de Belinda, la intérprete se tomó un momento para compartir en Instagram algunas fotografías de ella sin gota de maquillaje.

La mayoría de los comentarios coinciden en una cosa: Beli anda ganando, como siempre.

Amanda Miguel agradece a Belinda por haber sido la vía para llegar a nuevas generaciones [VIDEO] Amanda Miguel revela que ya habló con Belinda para que trabajen juntas. ¿Será que viene nueva colaboración musical?

Belinda comparte fotos de ella sin maquillaje

“Al natural”, fue la descripción que Belinda eligió para su más reciente publicación en Instagram. En las imágenes aparece relajándose en un avión privado, aunque no especifica a dónde se dirigía o si este viaje se relacionaba con una actualización de su carrera.

En los comentarios, la mayoría de la gente reacciona con asombro ante la belleza de los rasgos de Belinda y que aparenta una edad mucho menor. “Me quedo impactada de que sin maquillaje parezcas aún más joven” y “una verdadera Barbie humana”, son algunos de los comentarios. También hay quien dice que la cantante “parece de 25”.

En una publicación distinta, Belinda se grabó en el avión disfrutando un fragmento de su nueva colaboración con Sebastián Yatra. “No me mates por subir esto, no me pude aguantar”, escribió ella en la descripción. Todavía no se sabe cómo se llama el tema o cuándo estará disponible completo.

La intérprete se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, pues cada uno de los anuncios que ha compartido este año se ha convertido en un éxito, además de que frecuentemente se vuelve viral en redes sociales. Entre esos éxitos podemos mencionar el estreno de su álbum “Indómita”, la llegada de “Mentiras, La Serie” y su propia versión del éxito “Frijolero”, de Molotov.

En los últimos días ha crecido la expectativa sobre la canción en que colaboran Belinda, Danna y Kenia Os. Ellas han confirmado que su trabajo en conjunto es una realidad.