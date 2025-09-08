Se confirma la colaboración de Danna, Belinda y Kenia Os

Danna, Belinda y Kenia Os se han convertido en importantes cantantes en México, resaltándose por tener un talento único que han implementado en cada uno de sus proyectos musicales, logrando posicionarse fácilmente en los playlists de sus nuevos seguidores.

Kenia Os busca colaboración musical con Shakira y Danna [VIDEO] Kenia Os busca colaboración musical con Shakira y Danna, esto después de que asistió a la comentada fiesta de la colombiana con otras famosas.

¡Sorpresa! Recientemente, se confirmó que las tres cantantes estarán juntas en un proyecto, una colaboración que pocos esperaban escuchar. Aunque no se han revelado muchos detalles al respecto, te compartiremos toda la información que se sabe sobre su trabajo.

¿Por qué son amigas, Danna, Belinda y Kenia Os?

Además de anunciar la colaboración entre Danna, Belinda y Kenia Os, es bien sabido que entre las tres cantantes ha existido una amistad fuerte, que se ha visto en las múltiples fiestas que se han realizado, donde vemos a las artistas juntas disfrutando del momento.

Se menciona que la cercanía empezó en 2024, cuando Shakira las convocó junto a otras celebridades para hacer el lanzamiento del sencillo de “Soltera”. Unión que les permitió trabajar en varios proyectos musicales al realizar duetos emblemáticos, fusionando todo tipo de estilos y compartiendo el escenario en presentaciones. Siendo fuertemente celebrados y aplaudidos por su fiel público.

¿Cuándo se dará a conocer la nueva colaboración?

Desde hace un par de semanas se anunció que se está trabajando en una colaboración entre Danna, Belinda y Kenia Os, por lo que cada una de ellas explicó que se encuentra emocionada por dar a conocer el proyecto que están realizando en conjunto.

En una entrevista realizada por Danna Paola, no dio muchos detalles al respecto, pero por uno de los reporteros fue cuestionada si trabajaría con Cazzu, a lo que respondió que sí y que es una artista que respeta. Además, de detallar que por primera vez podremos ver a las auténticas “Chicas Superpoderosas” en acción.

Por ahora, debemos esperar a que las 3 artistas hagan más anuncios al respecto, para que podamos conocer qué proyecto veremos y los géneros que emplearán para fusionar sus voces emblemáticas. No te pierdas las próximas noticias que se compartirán en las siguientes semanas.