¿Se separan? Impactan con noticia sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue estando bajo la lupa de los internautas y los medios de comunicación. Es que a más de un año de haberse casado en secreto, los artistas siguen siendo el blanco de duras críticas y polémicas que parece que no desaparecerán en 2026.

Al respecto, la vidente Vieira lanzó predicciones que no traen noticias positivas para el joven matrimonio. Christian Nodal y Ángela Aguilar podrían convertirse en padres el próximo año, pero una infidelidad por parte del sonorense sería uno de los motivos que pondría fin a su amor.

¿Ángela Aguilar embarazada?

La famosa vidente señaló que el 2025 no está siendo el mejor año para Ángela Aguilar en materia profesional y el próximo año no sería muy diferente. “Por más canciones que saque”, afirmó, ha sido “un año muy negativo para ella”.

Vieira remarcó que “en el amor va a seguir sufriendo, su relación se va a estar tambaleando”, aunque deslizó que la artista podría quedar embarazada. Finalmente, la vidente sentenció: “A la larga ustedes se van a separar. Por más que los dos estén luchando por este matrimonio no va a ser una relación favorable en 2026”.

¿Infidelidad de Christian Nodal?

El 2026 tampoco será un buen año para Christian Nodal en lo personal y profesional. El presente que atraviesa con Ángela Aguilar no es el mejor y a eso se suman las batallas legales que libra con Cazzu. En este último punto, la vidente señaló que el cantante de regional mexicano saldría perdiendo en este terreno.

Vieira dejó entrever que en 2026 Christian Nodal podría suspender algunos conciertos y que protagonizaría una infidelidad que podría ser el detonante de su separación con Ángela Aguilar. “Siempre ha querido lo que le da la gana, pero con ella se sienta porque aquí la que manda es ella. La quiere, pero no se ama ni él mismo”, culminó la vidente.