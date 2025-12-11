Esto ha pasado con Laura Flores tras su ruptura con Lalo Salazar

Laura Flores pasó momentos de mucha preocupación tras sufrir un accidente mientras estaba realizando actividades cotidianas. Los seguidores se mostraron muy preocupados debido al contratiempo que sufrió la famosa.

¿Qué accidente le ocurrió a Laura Flores?

Laura Flores dio a conocer que vivió un inesperado accidente en su nuevo hogar, debido a que por un contratiempo provocó una fuerte inundación. Las redes sociales fueron utilizadas para explicar lo que había sucedido y que como consecuencia sus pertenencias resultaron afectadas.

La actriz contó a sus seguidores lo que había ocurrido,“¡Hola! Ha sido complicado, pero todo se puede. Casa inundada por accidente doméstico, fotos, bolsas, zapatos que quedaron muy dañados, pero las fotos, que es lo que más me importa, están en disco duro”.

Si bien fueron momentos de angustia, la actriz ha optado por el camino de la actitud positiva y enfocada en lo que viene. “Lo importante es arrancar con buenas intenciones en esta nueva casa que nos traerá muchas lindas experiencias a mis hijos, mis mascotas y a mí”, expresó.

De esta manera ha dejado en claro que el incidente no va a frenar sus planes. Así también dijo que se mantendrá trabajando entre dos lugares que son CDMX y Florida.

¿Qué daños dejó el accidente en casa de Laura Flores?

Laura Flores dio a conocer que la mudanza tuvo complicaciones tras sufrir una inundación en su nueva casa. Todo ocurrió por un descuido doméstico al que no se le prestó atención por semanas y terminó afectando la propiedad.

“No ha sido fácil esto de la mudanza porque tuvimos un pequeño accidente; se nos inundó la casa porque un grifo se quedó abierto tres semanas, entonces se inundó todo”, explicó.

Debido a la acumulación de agua, se dañaron las estructuras que deberán ser reparadas profundamente. Una de las habitaciones fue la más afectada por lo que se tuvo que desmontar por completo.