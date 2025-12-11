Detienen a influencer por atentar contra la Navidad: ¿qué hizo?

El creador de contenido Jordi Steven Rioja Cruzado, se encuentra detenido en la comisaría César Llatas, ubicada en el centro de Chiclayo. La detención se dio luego de que realizará un acto de vandalismo contra una estructura de un árbol navideño del principal parque de la Ciudad.

Las autoridades intervinieron cunado el influencer junto a un grupo de seguidores hicieran un vivo en el que se mostraban dañando el árbol de Navidad en cuestión que también fue muy criticado.

Esto ocurrió en horas de la noche, cuando el creador de contenido de 26 años, estaba acompañado de un grupo de simpatizantes que criticaban la calidad y el diseño al que llamaron “estructura metálica rodeada por cinta y algunas luces”.

Los agentes de la Comisaría de Turismo tomaron la decisión de intervenir para arrestar al influencer luego de captar la destrucción del adorno en presencia de los visitantes del lugar.

¿Por qué han criticado al árbol en cuestión?

En cuanto a la estructura navideña, ha recibido fuertes críticas por parte de los habitantes de Chiclayo. Así es que señalaron estar disconformes con la calidad del adorno. “Este año se han atrasado porque el año pasado ya estaba el árbol bien adornadito, bonito”, indicó un vecino.

De esta manera lo que no ha conformado a los habitantes es que contiene un escaso acabado y la presencia visible de material metálico. Sin embargo, no están de acuerdo con el accionar del influencer de dañar la propiedad pública.

Jordi Rioja Cruzado enfrenta las imputaciones por alteración del orden público y daño a la propiedad pública. El creador de contenido podría quedar en libertad y ser investigado bajo comparecencia o ser procesado por flagrancia.

En las redes sociales ha recibido muchas críticas por su accionar ya que dañar la vía pública no es tolerable. Así también es que tuvo que salir a pedir disculpa.

