Muere querida actriz tras ser atropellada; así fueron los hechos

El mundo del espectáculo se encuentra de luto al darse a conocer que una querida actriz murió atropellada, un hecho que ha sorprendido a todos los usuarios que siguieron de cerca toda su carrera artística.

Hasta el momento se han dado a conocer algunos detalles sobre la artista, revelando qué fue lo que pasó, además de compartir algunos detalles sobre su vida. Detallaremos toda la información que se tenga disponible al respecto.

¿Qué le pasó a Winnie Alton Davis?

Lamentablemente, la víctima se trató de Wenne Alton Davis, una querida actriz de 60 años que había logrado obtener el cariño de sus fans por las series en las que había aparecido. Según The New York Times, detallan que murió atropellada el 8 de diciembre aproximadamente a las 21 horas, en calles de Broadway.

El accidente le provocó fuertes lesiones y fracturas en su cuerpo. Aunque de inmediato recibió atención médica en un hospital, falleció a las pocas horas debido a las delicadas lesiones que llegó a presentar en el cráneo. Un hecho que impactó al público por la forma en que sucedieron los hechos.

Algunos testigos pudieron ver quién fue el responsable al respecto, tratándose de un hombre de 61 años, pero por el momento no se cuenta con ningún detenido y se están haciendo las investigaciones para deslindar responsabilidades ante el trágico fallecimiento.

¿En qué series participó Wenne Alton Davis?

Wenne Alton Davis fue una querida actriz debido a sus múltiples participaciones en proyectos. Según el portal de IMDb, detalla que dentro de sus actuaciones más destacadas fueron en:

La maravillosa Sra. Maisel

Girls5eva

New Amsterdam

Blindspot

American Odyssey

Shame: Deseos culpables

The Normal Heart

Rescue Me

Bare Knuckle

Ladies Room

Por eso la noticia de su fallecimiento al ser atropellada ha generado mucho impacto al respecto, ya que se había encargado de labrar su camino en la actuación, logrando obtener el cariño de varios seguidores que la vieron crecer profesionalmente. Ante los hechos, sus redes sociales se han llenado de comentarios que lamentan los hechos, enviando sus mensajes de condolencias y despedidas.