Vocalista de esta banda es agredido en pleno concierto; esto se sabe de su estado de salud

Los Titanes de Durango se encontraban en plena función cuando una agresión detuvo las actividades y puso en riesgo la continuidad del recital. Ante eso, el vocalista detuvo el concierto para hablar con la gente. Pero mientras se encontraba interactuando con el público, indicó que el impacto recibido sí le había causado estragos.

¿Cómo fue agredido el vocalista de los Titanes de Durango?

La banda de regional mexicano oriunda del estado de Durango se caracteriza por estar en el ambiente del relajo y el descontrol, por ello en un momento de éxtasis, algún fulano (o fulana) lanzó una botella de cerveza al escenario. Dicho proyectil impactó el rostro del cantante, quien tuvo que detener las actividades, pues confesó que el golpe sí le dolió.

Ante eso, aunque lo ocurrido fue una flagrante agresión, Sergio Sánchez indicó que no pasaba nada y que además no era la primera vez que lo golpeaban en los días recientes. Estas fueron sus palabras. “La neta no hay pe…o, hay que perdonar a la ver…a. Si nosotros estamos haciendo el pi…che ambiente y el des...adre, pues aténgase a las consecuencias, pi…che Sergio c…lo. Mentira, sí me dolió”.

Es decir, el vocalista de la banda no se inmutó y tomó la agresión con el mejor humor. Ante eso, la gente aplaudió su comportamiento. Por ello, tras un breve momento de interacción directa con el público, continuó la fiesta acompañado de la banda.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante la agresión sobre este vocalista?

Aunque Sánchez Ayon fue aplaudido en general por las personas que comentaron en redes sociales este video que ya se viralizó, muchos otros condenaron enérgicamente que se normalice algo así. Por más que haya algarabía y locura en los conciertos, los artistas no deberían recibir agresiones de ese tipo.

Justamente varios internautas comentaban que cualquier otro cantante hubiera agarrado sus cosas y se hubiera bajado del escenario. Al final del día, ellos son las estrellas y están haciendo su trabajo. Por eso, las opiniones se encontraron ante un momento bastante particular dentro de las actividades de los Titanes de Durango.