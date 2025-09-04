Sergio Torres, ganador de Survivor México, se cortó el cabello y ASÍ SE VE

Tras vencer a Esmeralda, Kenta y Sargento Rap, Sergio Torres se convirtió en el gran ganador de la temporada Survivor México Héroes y Villanos 2025. Por 4 meses y medio vivió en medio de la naturaleza, despojado de todos los lujos y teniendo solo lo necesario para mostrar sus habilidades, temple, entereza, condición física y astucia para competir.

Como sucedió con todos los sobrevivientes, todos los retos dejaron huella en la apariencia física de Sergio, y lo más notorio era la larga y alborotada melena que el triunfador lucía en la última emisión del programa. También tenía una tupida barba y, tanto su vello facial como pelo, solían estar cubiertos de arena.

Este 3 de septiembre, Sergio Torres acudió al foro de Venga La Alegría, donde compartió su sentir y lo felicitaron por su triunfo. También llegó con nuevo look.

Así se ve Sergio Torres, ganador de Survivor México Héroes y Villanos, tras cortarse el cabello

Después de Survivor... ¿qué sigue? Sergio Torres deja atrás ‘la melena’ y nos cuenta sus planes tras coronarse en Survivor México TV Azteca [VIDEO] Sergio Torres, nos trajo el collar sagrado de Survivor México y nos platicó de sus planes a futuro tras coronarse en el reality. Además, recordó grandes momentos en Survivor.

Sergio Torres pasó 126 días en la naturaleza hasta convertirse en el ganador absoluto de Survivor México 2025. Para sorpresa de todos en el foro de Venga La Alegría, el sobreviviente llegó con el cabello corto y con una barba perfectamente definida y cuidada; también estaba usando ropa semiformal.

En otras palabras, su look era completamente opuesto a como solíamos verlo en televisión. “Parece Palazuelos”, bromeó El Capi Pérez por la sorpresa de ver el cambio de imagen de Sergio.

El sobreviviente llegó completamente emocionado por su triunfo. “Ha sido una aventura loquísima, pero muy contento de ya estar de regreso”, confesó cuando le preguntaron cómo se sentía.

Sergio Torres confesó que se quedó con el estandarte con que participó en la competencia, de manera que en su casa ahora tiene un Collar Sagrado como ganador y dos estandartes.